- Macron participe à des réunions de consultation

Après les élections parlementaires il y a six semaines, Emmanuel Macron, le président français, prévoit de former un gouvernement. Il a commencé ce processus en tenant des discussions avec des représentants de l'alliance de gauche Nouveau Front Populaire, qui est sortie en tête des élections, bien qu'elle n'ait pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

L'alliance de gauche a exprimé son optimisme après la réunion. La cheffe du parti vert, Marine Tondelier, a déclaré : "Nous sortons de cette réunion avec des nouvelles positives." Le président du parti socialiste, Olivier Faure, a ajouté que Macron avait reconnu qu'assurer la stabilité n'impliquait pas de s'en tenir à ses politiques précédentes. Cette reconnaissance est importante.

Concernant la nomination d'un nouveau Premier ministre, Faure a mentionné : "Il n'a pas précisé de date exacte, mais a laissé entendre un rendez-vous rapide." Tondelier a insisté : "Il doit terminer ses consultations lundi. Nous avons besoin d'une réponse mardi."

Macron vise une large majorité au gouvernement

Lors des élections parlementaires, l'alliance de gauche est sortie vainqueur, devançant de peu les forces centristes de Macron et les nationalistes d'extrême droite de Marine Le Pen. Aucun des camps n'a réussi à obtenir une majorité absolue. Depuis l'élection, la France est confrontée à une impasse politique. Macron a accepté la démission de son Premier ministre, Gabriel Attal, mais n'a toujours pas nommé un nouveau chef de gouvernement.

Les représentants de l'alliance Nouveau Front Populaire, composée du parti de gauche La France Insoumise (LFI), des communistes, des socialistes et des verts, ont réaffirmé leur prétention au contrôle du gouvernement après la réunion avec Macron. Leur candidate choisie pour le poste de Premier ministre, Lucie Castets, a déclaré : "À partir d'aujourd'hui, je suis prête à construire ces coalitions, à engager le dialogue avec d'autres forces politiques dans le but d'assurer la stabilité du pays."

Macron a constamment exprimé son désir d'une majorité substantielle et stable pour le gouvernement. Il a exhorté les partis à collaborer quel que soit leur orientation idéologique. Les discussions ont pour objectif maintenant de déterminer comment les partis peuvent atteindre cet objectif, selon le palais de l'Élysée.

Rapprochement des positions antagonistes

Après la gauche, Macron a rencontré son camp centriste. Il rencontrera ensuite les conservateurs et deux factions plus petites. Lundi, le président rencontrera les nationalistes d'extrême droite de Marine Le Pen et les présidents des deux chambres parlementaires.

La manière dont une résolution sera trouvée lors des discussions reste incertaine. Le camp de Macron a constamment exclu toute collaboration avec le parti LFI souvent populiste. Cependant, l'alliance de gauche insiste sur le travail en commun - plus spécifiquement au sein de l'alliance LFI, communistes, verts et socialistes.

