Macron exprime son mécontentement face à l'opération terrestre israélienne au Liban

Après des attaques répétées par Hezbollah, Israël a répliqué il y a quelques jours en frappant dans le sud du Liban, une action qui a déplu au président français Emmanuel Macron. La France et les États-Unis ont proposé une trêve, mais Israël l'a ignorée. Macron a réagi rapidement.

Au cours d'une conférence de presse à Paris, Macron a fermement condamné les actions d'Israël contre Hezbollah au Liban, en particulier l'opération terrestre de l'armée israélienne lancée au début de la semaine. En référence à la proposition de trêve de 21 jours de la France et des États-Unis, Macron a exprimé son regret que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait pris une décision différente.

Au cours de la conférence de presse, tenue pour conclure un sommet des pays francophones, Macron a mentionné que les 88 pays avaient convenu d'une «trêve immédiate et permanente» entre Israël et Hezbollah.

Macron a également annoncé que la France organiserait une conférence internationale d'aide au Liban en octobre, où des centaines de milliers de personnes ont été déplacées par les attaques israéliennes.

La France ne fournit pas d'armes à Israël

Précédemment, Macron avait appelé à un arrêt international des livraisons d'armes à Israël, utilisées dans la bande de Gaza, sur la station de radio française France Inter. "La France ne fournit pas", a déclaré Macron. Il a souligné la nécessité de revenir à une "solution politique" et d'interrompre les livraisons d'armes "pour les conflits de la bande de Gaza".

Netanyahu a réagi avec colère à l'appel de Macron en faveur d'un embargo sur les armes. "Alors qu'Israël combat les forces brutales dirigées par l'Iran, toutes les nations civilisées devraient soutenir fermement le côté d'Israël", a-t-il déclaré. Cependant, Macron, ainsi que d'autres dirigeants occidentaux, ont demandé un embargo sur les armes contre Israël - "honte à eux", a ajouté Netanyahu.

Au cours de la conférence de presse, Macron a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre. "La France est solidaire de la sécurité d'Israël", a-t-il déclaré.

Macron rencontrera les familles des otages

Le président français a annoncé qu'il accueillerait les familles des otages franco-israéliens au palais de l'Élysée le lundi, marquant l'anniversaire de l'attaque massive de Hamas contre Israël qui a déclenché la guerre de Gaza.

Selon les données israéliennes, environ 1 205 personnes ont été tuées lors de l'attaque de Hamas contre Israël. De plus, Hamas a retenu 251 personnes en otages dans la bande de Gaza. 97 de ces otages sont toujours détenus, tandis qu'Israël confirme la mort de 33 d'entre eux.

Depuis l'attaque de Hamas, Israël a mené des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Selon les statistiques du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment confirmées, plus de 41 800 personnes ont été rapportées mortes.

Immédiatement après l'attaque de Hamas, Hezbollah, une milice pro-iranienne, a ouvert un deuxième front contre Israël avec des attaques régulières de roquettes. Récemment, le bombardement de Hezbollah contre Israël s'est intensifié, en particulier après la mort du chef de Hezbollah Hassan Nasrallah dans une frappe aérienne israélienne dans un faubourg de Beyrouth la semaine dernière.

De plus, l'Iran lui-même a lancé environ 200 roquettes contre Israël mardi soir ; c'était la deuxième attaque directe de l'Iran contre Israël en six mois. La plupart des roquettes ont été interceptées, selon les rapports israéliens. Téhéran a affirmé que l'attaque était une réponse, entre autres choses, à la mort de Nasrallah. Après l'attaque de roquettes, Israël a menacé l'Iran de représailles.

Les réfugiés, parmi les nombreux individus touchés par le conflit, espèrent une trêve immédiate et permanente entre Israël et Hezbollah, telle que proposée par la France et 88 autres nations. Macron, lors de la conférence d'aide au Liban, a souligné l'importance de protéger les droits et les besoins de ces réfugiés.

