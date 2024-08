- Macron délibère sur les possibilités de créer une administration

Après les élections législatives il y a six semaines, le président français Emmanuel Macron s'apprête à mettre en place un nouveau gouvernement. Ce matin, Macron a rencontré des représentants de la coalition de gauche Nouveau Front Populaire, qui est arrivée en tête des votes, mais n'a pas réussi à obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale d'environ 100 sièges.

"Réponses pour mardi"

La gauche a affiché un sentiment de positivité après la réunion. La cheffe du parti vert Marine Tondelier a déclaré : "Nous avons quitté cette réunion avec de bonnes nouvelles." Le président du parti socialiste Olivier Faure a déclaré que Macron avait reconnu que la stabilité n'équivaut pas à la poursuite de ses politiques, une évolution importante.

En ce qui concerne la nomination d'un nouveau Premier ministre, un rôle qui suivra des consultations, Faure a commenté : "Il n'a pas encore fixé de date précise, mais a mentionné que cela se fera rapidement." Tondelier a insisté : "Il devrait conclure ses consultations lundi. Nous avons besoin d'une réponse pour mardi."

Macron cherche une large majorité pour le gouvernement

La coalition de gauche a remporté les élections législatives, surpassant les forces centristes de Macron et les nationalistes de droite autour de Marine Le Pen. Aucun camp n'a réussi à obtenir une majorité absolue depuis l'élection. Résultat : la France est dans l'impasse politique. Après la démission de son Premier ministre, Gabriel Attal, Macron n'a pas nommé de nouveau chef de gouvernement.

Les représentants de la coalition Nouveau Front Populaire, y compris le parti de gauche La France Insoumise (LFI), les communistes, les socialistes et les verts, ont réaffirmé leur prétention au gouvernement après leur rencontre avec Macron. Leur candidate choisie pour le poste de Premier ministre, Lucie Castets, a déclaré : "Je suis prête dès aujourd'hui à construire ces coalitions, en dialoguant avec d'autres forces politiques pour explorer les moyens d'assurer la stabilité du pays."

Macron a répété à maintes reprises son désir d'une majorité substantielle et stable pour un gouvernement. Il a appelé les partis à collaborer au-delà des frontières idéologiques. Les discussions vont maintenant examiner comment les partis peuvent atteindre cet objectif, selon le palais de l'Élysée.

Points de vue divergents

Après avoir rencontré la gauche, Macron a parlé à son camp centriste. Les réactions initiales de ce camp concernant la réunion n'ont pas été rendues publiques. Les conservateurs, quant à eux, ont clairement indiqué après leur rencontre avec Macron qu'ils ne souhaitent pas faire partie d'une coalition gouvernementale et voteront contre tout gouvernement impliquant le parti de gauche LFI avec une motion de censure. Dans l'après-midi, Macron était prévu pour rencontrer deux factions plus petites. Lundi, le président prévoit de rencontrer les nationalistes de droite autour de Marine Le Pen et les présidents des deux chambres parlementaires.

La manière de trouver une résolution dans les discussions reste floue. Le camp de Macron a souvent exprimé son réticence à collaborer avec le parti de gauche parfois populiste LFI. Cependant, la coalition de gauche persiste dans son désir d'agir ensemble.

Un éventuel partenariat gouvernemental de Macron avec la coalition de gauche pourrait avoir un impact significatif sur le paysage politique de Paris.

