- Macron annonce l'arrestation du créateur de Telegram, pas pour des raisons politiques.

Le type qui a lancé le service de messagerie Telegram, Pavel Durov, est actuellement détenu par les flics français après avoir été arrêté le week-end dernier. Ils ont prolongé son temps de prison et il pourrait rester là-bas jusqu'à mercredi, comme l'a annoncé le parquet lundi. En soirée, ils ont révélé les chefs d'accusation. Le président français Emmanuel Macron a même réagi à la situation.

Telegram a répliqué aux accusations. Dans un communiqué, l'entreprise a déclaré qu'elle respecte toutes les règles, y compris le Digital Services Act (DSA), qui vise à éliminer le contenu et les activités illégaux sur les grandes plateformes en ligne. Selon eux, Durov n'a rien à se reprocher et voyage régulièrement en Europe. Ils estiment qu'il est ridicule de rendre un plateforme ou son propriétaire responsable des abus de tiers.

Telegram a déjà été critiqué pour ne pas faire assez pour lutter contre la haine en ligne et les activités illégales. Ils affirment suivre rigoureusement les normes du secteur.

Macron a publié sur la plateforme X lundi, déclarant que l'arrestation de Durov n'était pas une décision politique, mais faisait partie des enquêtes en cours. La France est tout entière dédiée à la liberté d'expression, à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Accusations lourdes

Selon le parquet, Durov est sous enquête depuis un certain temps. Ils suspectent qu'il a aidé et encouragé le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, la fraude et les infractions liées à l'abus d'enfants en ne prenant pas de mesures sur Telegram et en ne coopérant pas suffisamment avec les autorités. Ils l'accusent également de ne pas respecter les mesures de surveillance autorisées. Ainsi, la police française était à sa recherche.

Durov a été arrêté samedi soir à l'aéroport de Le Bourget près de Paris, selon TF1 et BFMTV et d'autres médias français. Les raisons de son voyage d'Azerbaïdjan à la France n'étaient pas claires au départ.

L'ambassade de Russie en France s'occupe de son cas. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères russe cité par TASS, les autorités françaises ont été priées de lui accorder l'accès consulaire. "Le fait est que Durov a également la nationalité française", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova. "Donc, la France le traitera en tant que son citoyen". La relation de Durov avec les autorités russes n'est pas exactly idyllique.

Pas de rencontre avec Poutine, dit le Kremlin

Le Kremlin a nié que le président Vladimir Poutine ait rencontré Durov lors de sa visite en Azerbaïdjan la semaine dernière. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a démenti les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles Durov aurait rencontré Poutine à Bakou ou aurait même essayé d'organiser une rencontre. "Nous n'avons pas tous les détails des charges contre Durov pour le moment", a déclaré Peskov. Ainsi, le Kremlin reste silencieux.

Durov a lancé Telegram avec son frère Nikolai après avoir déjà lancé la plateforme russe similaire à Facebook, Vk.com. Telegram est un réseau en ligne majeur en Russie, utilisé par les autorités et les politiques pour communiquer. Il est utilisé par les deux camps dans l'invasion russe de l'Ukraine.

La nouvelle de l'arrestation de Durov a suscité l'indignation au sein de la communauté Telegram. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur soutien à Durov, mettant en avant son engagement en faveur de la vie privée des utilisateurs et de la liberté d'expression.

Malgré les accusations lourdes contre lui, Telegram continue de soutenir sa position sur la vie privée des utilisateurs, refusant de remettre les données des utilisateurs aux autorités, même en cas de procès.

