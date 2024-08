- Machines automatisées pour améliorer la productivité agricole

Le SPD et les Verts cherchent à faciliter l'utilisation de robots dans les champs agricoles par les habitants de Basse-Saxe. Ils présentent aujourd'hui une proposition en ce sens au parlement régional.

Cette proposition comprend la promotion de la couverture généralisée de la norme de communication mobile 5G. Cela est crucial, en particulier pour les drones qui précèdent les tondeuses à gazon, alertant des animaux sauvages et des obstacles. Chaque fraction de seconde de transmission de données est cruciale dans de telles situations.

De plus, le gouvernement de l'État devrait clarifier les aspects juridiques de l'utilisation de robots agricoles sur les routes publiques au niveau national. Les Verts et le SPD suggèrent également d'augmenter les hauteurs sans autorisation pour les tours de téléphonie mobile et de normaliser les documents d'autorisation. Selon eux, cela encouragerait l'adoption généralisée des robots agricoles. Ils croient que ces machines ont le potentiel d'améliorer l'efficacité, en optimisant le travail agricole en termes de temps et de technologie, tout en économisant du carburant et des produits phytopharmaceutiques.

