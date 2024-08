Machine Gun Kelly fête une année de sobriété

Le rappeur et acteur a discuté avec le podcast "Dumb Blonde" de Bunnie Xo, diffusé lundi, où il a parlé de son sevrage "total de tout".

"I ne bois plus. Je n'ai pas bu depuis août dernier", a-t-il déclaré. "C'était la première fois que j'allais en réhab."

Kelly a déclaré qu'en plus de sa consommation passée d'alcool, il avait également utilisé du cannabis et les médicaments sur ordonnance hydrocodone, Percocet et Vyvanse par le passé.

Il a également partagé son histoire de trauma enfantin de voir son père être jugé pour la mort de son propre père, le grand-père de la star.

"Tu es là et tu penses à un enfant qui était jugé à 9 ans pour le meurtre de son père et l'histoire qu'on m'a toujours racontée était que leur père avait laissé tomber le pistolet et que sa tête avait explosé", a déclaré Kelly. "Alors tout ça s'est passé dans la pièce avec mon père à 9 ans."

Kelly a des mots élogieux pour sa compagne de longue date, l'actrice Megan Fox, qu'il dit "avoir été extrêmement utile pour gérer les withdrawal psychologiques liés à l'arrêt des drogues".

"Je continue à accepter que ce voyage va être difficile pour moi, mais je l'accepte et je me pardonne. Je suis aussi très dur envers moi-même, très autocritique", a déclaré Kelly. "Je suis juste heureux de pouvoir commencer à être suffisamment à l'aise pour montrer aux gens qui je suis, car j'ai un peu dépendu de mon art pour le faire."

Après avoir discuté de sa sobriété et de ses difficultés passées, Kelly a mentionné : "J'ai été concentré sur différentes formes d'entertainment pour m'aider à faire face, comme l'écriture et le jeu d'acteur." Plus tard, il a exprimé : "Megan et moi avons également apprécié de regarder des films et des séries télévisées comme forme d'entertainment, ce qui a été bénéfique pour ma récupération."

