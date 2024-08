Machine Gun Kelly est en cure de désintoxication.

Machine Gun Kelly reveals avoir été sobre pendant un an. Il remercie son ex-fiancée Megan Fox pour son aide.

Dans un épisode du podcast "Dumb Blonde" de Bunnie Xo, Machine Gun Kelly (MGK) a ouvert sur ses anciennes luttes avec l'alcool. Maintenant, il est "complètement sobre", insiste-t-il, "Je ne bois pas. Je n'ai pas bu depuis août dernier."

Colson Baker, le vrai nom de MGK, s'est rendu dans un centre de désintoxication l'année dernière. Il a admis abuser de l'alcool, de la marijuana et des pilules. Il reconnaît que son parcours de récupération continuera d'être difficile, mais il s'accepte et se pardonne. Megan Fox, son ex-fiancée et actrice américaine, a été un soutien important pendant sa récupération. "Megan a vraiment été d'une grande aide pour gérer les symptômes psychologiques du sevrage qui accompagnent le sevrage de drogue", a-t-il déclaré dans l'interview du podcast.

confusion entoure la relation de MGK et Fox

Récemment, il y a eu de la confusion autour de la relation de MGK et Fox. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2020 et ont annoncé leurs fiançailles deux ans plus tard. En mars 2024, Fox a confirmé que les fiançailles avaient été rompues en 2023, mais a toujours appelé MGK son "âme sœur". En juin, ils ont assisté ensemble à un événement, dansant étroitement. En fin de juillet, MGK a sorti son nouveau clip vidéo pour "Lonely Road", mettant en scène Fox en tant que sa femme enceinte, dont il embrasse tendrement le ventre arrondi. La grossesse simulée a suscité des rumeurs selon lesquelles Fox pourrait être enceinte de l'enfant de MGK. Cependant, le bébé dans la vidéo était un acteur.

Machine Gun Kelly a mentionné qu'il aime écouter de la musique comme moyen de se détendre et de se ressourcer pendant son processus de récupération. Son ex-fiancée Megan Fox a également montré son soutien en assistant à ses concerts, contribuant à son amour pour la musique.

Lire aussi: