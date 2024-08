- "Macarons et Co. Adieu aux desserts ordinaires, bienvenue aux bonbons de luxe" ou "Macarons et Co.: Adieu aux desserts ordinaires, Hello Elite Sweets"

Les Allemands mélangent moins souvent "Macaron" avec le président Macron de la France en raison de la popularité croissante des macarons, ces délicieux petits biscuits aux amandes à la mode. Même les magasins bon marché les proposent maintenant. Ces friandises en bouche font partie d'une transformation des desserts et des encas.

Les générations plus âgées (60+) peuvent encore imaginer le dessert comme de la compote de pommes, de la confiture ou du riz au lait, tandis que les Allemands moyens le voient comme du pudding au chocolat ou de la junket. Cependant, les enfants et les jeunes adultes d'aujourd'hui (Génération Alpha) discutent de leurs macarons préférés ou adorent la Pavlova.

De nombreux restaurants proposent maintenant une variété de desserts inspirés de l'Amérique : gâteaux, crèmes, crêpes, glaces, milk-shakes, (waffles à bulles) - tout en un. Mais parfois, la simplicité est préférable.

Le scientifique culturel Peter Peter observe que le dessert a considérablement changé. Autrefois, l'Allemagne avait une tradition culinaire modeste, et le dessert servait souvent à utiliser les restes, comme le pain perdu. "Le pain frit dans du beurre est appelé 'pain perdu'. Maintenant, beaucoup ici disent aussi que c'est plus cool", déclare Peter.

La transformation du dessert de l'artisanat à l'art

Au fil des ans, le dessert en Allemagne s'est orienté vers la pâtisserie de luxe. Une tendance favorisant les créations sucrées miniatures a émergé, avec un éloignement des grandes portions de pudding ou de compote de fruits. L'auteur et gastronome munichois Peter Peter, dont le livre s'intitule "Oranges sanguines - Un voyage dans les citrons d'Italie", commente : "Le dessert est devenu plus raffiné, même méditerranéen. Les pâtisseries sont agréables, mais c'était plus une obligation. La cuisine italienne a eu un impact significatif avec des plats classiques comme la panna cotta et le tiramisu. Les desserts plus sophistiqués proviennent également de la tradition française : crème brûlée, mousse au chocolat, éclairs, macarons."

Les desserts allemands tels que la glace aux framboises chaudes, les groseilles rouges du nord de l'Allemagne, les pâtisseries bohémiennes comme l'étrudel aux pommes, les palatschinken et le Kaiserschmarrn restent populaires dans la haute cuisine.

Dans la haute cuisine, le dessert a presque atteint l'égalité avec les autres plats. Les experts en desserts, ou pâtissiers, se concentrent sur différentes textures : froid, chaud, dur, mou. Ils créent souvent des œuvres d'art sur assiette. "Les desserts de luxe comprennent des fruits, généralement des baies, un peu de pâte, quelque chose avec de la crème ou de l'émulsion de fruit, et il doit y avoir de la glace", dit Peter.

Peter note que, contrairement aux autres parties de la cuisine, la tendance régionale n'a pas encore touché le dessert. Il n'a jamais vu une glace au groseille ou un pudding aux airelles proposées dans un restaurant haut de gamme.

Même en petites portions, les assiettes de desserts modernes peuvent être très rassasiantes, dit Peter. Cependant, de nombreuses personnes, en particulier les femmes, attendent avec impatience les assiettes de desserts artistiquement conçues.

L'expression "estomac du dessert" représente la croyance qu'il y a toujours de la place pour quelque chose de sucré après un repas. Même les régimes trouvent un moyen de se faire plaisir avec le dessert.

Cette perspective éclaire les tendances récentes telles que les cupcakes, les mochis, les variations de baklava telles que les rouleaux de pistache, et les macarons. Avec leur petite taille, les macarons, resembling a 2-euro coin, seem more acceptable. And the light, airy Pavlova dessert is popular.

Macarons

Les macarons représentent l'élégance parisienne. Ils ont acquis une reconnaissance grand public il y a presque 20 ans lorsque la réalisatrice américaine Sofia Coppola, dans son film "Marie Antoinette", a montré la reine plus tard exécutée (Kirsten Dunst) chérissant les friandises colorées.

La reine Catherine de Médicis est censée avoir introduit le biscuit à la farine d'amande d'Italie au XVIe siècle en tant que reine mariée. Cependant, les mini-burgers double-decker remplis de garniture n'ont émergé qu'en 1930, inventés par Pierre Desfontaines, un cousin de la famille Ladurée. Ladurée reste une marque célèbre aujourd'hui. Le célèbre pâtissier Pierre Hermé est crédité pour avoir revitalisé le macaron, lançant de nouvelles recettes et saveurs - vives et aromatiques - à Paris à partir de la fin des années 1990. En Suisse, les macarons sont appelés Luxemburgerli, comme ceux de Spruengli à Zurich.

Pavlova

La Pavlova - un gâteau meringué rempli de crème et de fruits - est considérée comme un dessert antipodien. Elle a été nommée d'après la ballerine russe Anna Pavlova (1881-1931). During the Christmas season in the 1920s, she toured Australia and New Zealand, experiencing their summer heat.

Un chef a créé le dessert blanc en son honneur. La crème était censée rappeler à Pavlova la neige de son pays natal. L'origine de la meringue fouettée reste incertaine, certains affirmant qu'elle a été servie pour la première fois en Australie, d'autres en Nouvelle-Zélande.

Récemment, la Pavlova a gagné en popularité en Europe. Une chaîne spécialisée d'Estonie prévoit d'ouvrir un café Pavlova sur la Kurfüstendamm de Berlin cet été.

L'Union européenne a joué un rôle dans la transformation des desserts en Allemagne, de nombreux influences culinaires telles que les macarons provenant de France. La popularité des macarons en Allemagne peut être attribuée en partie aux frontières ouvertes de l'UE, permettant la propagation des tendances alimentaires.

La Pavlova, autre dessert populaire, a également gagné en popularité en Europe, avec une chaîne spécialisée d'Estonie prévoyant d'ouvrir un café Pavlova à Berlin cet été.

Lire aussi: