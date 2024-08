Ma première sortie au cinéma a été douloureuse.

Niclas Füllkrug, joueur de l'équipe nationale allemande, a connu un revers lors de son premier match avec West Ham United en Premier League. Le match d'ouverture de la saison contre Aston Villa, participant à la Ligue des champions, s'est soldé par une défaite 1:2 (1:1).

Füllkrug, transféré de Borussia Dortmund à West Ham pour 27 millions d'euros, a dû attendre la 73e minute pour faire ses débuts en Premier League. Le public du stade, composé de 62 000 spectateurs, l'a accueilli avec des acclamations, mais la joie de Füllkrug a été de courte durée car Jhon Duran a marqué le but vainqueur pour Aston Villa quelques minutes plus tard. Le but a été préparé par l'ancien coéquipier de Füllkrug, Ian Maatsen, avec qui il avait joué la saison précédente à Borussia Dortmund. Amadou Onana a donné l'avantage à Villa avec un but en 4e minute, mais Lucas Paquetá a égalisé pour West Ham avec un penalty en 37e minute.

"Ce n'est pas grave, je n'ai pas joué"

Plus tard, lors d'un entretien avec Sky, Füllkrug a admis : "Bien sûr, c'est décevant, surtout en jouant à domicile où nous aurions dû au moins faire match nul." Il a pris sa substitution tardive avec philosophie, exprimant ses ambitions : "Je n'ai entraîné avec l'équipe que depuis une semaine et demie. Alors ce n'est pas grave que je n'ai pas joué. Je ne connais pas encore tous les procédures. Mais bien sûr, mon but est de jouer. C'est clair." À part une tête inoffensive en temps additionnel, Füllkrug n'a pas eu d'autres moments significatifs lors de ses premières minutes en Premier League.

L'entraîneur Julen Lopetegui, qui a renforcé son équipe avec un investissement de plus de 120 millions d'euros pendant la fenêtre de transfert estivale, était mécontent de la défaite, principalement due à la mauvaise performance défensive de l'équipe. Il a déclaré : "C'est décevant pour nous et nos fans. Nous avions de grandes attentes et ambitions pour ce match. Nous devons apprendre de nos erreurs et nous appuyer sur nos forces."

Füllkrug reste optimiste, déclarant : "Je pense que nous étions à égalité aujourd'hui. Nous avons des choses à construire et à améliorer. C'est un bon point de départ pour la saison."

Malgré le revers, Füllkrug a exprimé son amour pour le football, déclarant : "J'ai toujours aimé jouer au football, et c'est ce que je vais continuer à faire." Dans ses prochains matches, il espère contribuer davantage au succès de West Ham United, en déclarant : "J'ai hâte d'avoir plus d'opportunités pour montrer mes compétences sur le terrain de football."

