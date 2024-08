- "Ma fille est dyslexique"

En réalité, l'actrice de "Pirates des Caraïbes", Keira Knightley (39 ans), parle rarement de ses enfants. Il est donc plutôt surprenant qu'elle aborde le sujet du diagnostic de dyslexie de sa fille dans le dernier épisode du podcast "Ruthie's Table 4".

Knightley est la mère d'Edie (9 ans) et de Delilah (4 ans), qu'elle élève avec son mari James Righton (40 ans). Elle ne révèle pas laquelle de ses filles est concernée par la dyslexie, mais elle confie lors de l'émission culinaire animée par la cheffe britannique Ruthie Rogers : "Nous avons un enfant dyslexique."

Tout en discutant de cuisine et d'éducation dans un monde en pleine turbulence, l'actrice britannique se montre admirative de la mémoire de sa fille atteinte de dyslexie : "Sa mémoire est tout simplement incroyable. Elle fait exactly comme moi quand j'étais petite." Elle apprend presque par cœur les livres.

"Le texte rebondit"

Knightley elle-même a également été confrontée à la dyslexie dans son enfance. "Lire sur une page est toujours très difficile pour moi. Le texte rebondit, mais je l'intègre et je l'écoute en boucle. C'est comme ça que j'apprends", déclare Knightley.

Keira Knightley a été diagnostiquée dyslexique à l'âge de 6 ans. Quatre ans plus tard, elle a réussi à surmonter ses difficultés de lecture - grâce à l'aide d'Emma Thompson (65 ans). En 1995, la mère de Knightley, la dramaturge écossaise Sharman MacDonald (73 ans), travaillait avec la star hollywoodienne Thompson sur "Sense and Sensibility". "Ma mère m'a donné un exemplaire du script d'Emma et m'a dit : 'Si Emma Thompson n'arrivait pas à lire, elle trouverait un moyen d'apprendre. Alors tu vas devoir commencer à lire, parce que c'est ce que ferait Emma'", a rappelé Knightley lors d'un entretien accordé en 2012 au magazine britannique GQ.

