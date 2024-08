- Ma déception après avoir remporté la médaille d'argent de tennis de table

Démarche Despite Argent en Double de Table Tennis pour Valentin Baus et Thomas SchmidbergerIls ont lutté pour l'argent en double de table tennis aux Jeux paralympiques, malgré leur performance. Ils ont manqué l'or en perdant 0:3 contre le duo chinois de Feng Panfeng et Cao Ningning à Paris. "Je suis frustré de ne pas avoir pu performer comme nous en sommes capables", a déclaré Baus, confiné à un fauteuil roulant en raison de l'ostéogenèse imparfaite.

Le duo allemand a réussi à suivre dans le premier set, mais les Chinois ont ensuite montré leur supériorité. "Pour remporter l'or, tout doit se mettre en place", a expliqué Baus. "Après avoir perdu les deux premiers sets, nous avons essayé de nous regrouper et de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous avons échoué. Nous étions trop préoccupés par nos propres performances", a grommelé Schmidberger, paralysé à partir de la taille.

Même le soutien enthousiaste des fans allemands dans les tribunes n'a pas pu aider Baus/Schmidberger. Après le match, ils ont été accueillis par des applaudissements. "Concourir devant un public aussi impressionnant est quelque chose d'unique", a déclaré Baus. "C'était sacrément agréable."

Le duo de Borussia Düsseldorf célébrera ses médailles d'argent mais se concentrera ensuite sur la compétition individuelle. Baus, 28 ans, a remporté l'or en classe cinq aux Jeux paralympiques de 2019 à Tokyo, tandis que Schmidberger, 33 ans, a remporté l'argent en classe trois. "Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur les compétitions individuelles. Le tournoi continue", a expliqué Schmidberger.

Joie dans le Vélodrome

Plus tôt, Maike Hausberger a remporté le bronze en cyclisme sur route, événement C1-3 500m pour femmes. La jeune femme de 29 ans de Trèves, atteinte d'hémiplégie du côté gauche de son corps, a remporté sa première médaille paralympique, ajoutant une troisième médaille à l'équipe allemande à Paris.

"Je suis incroyablement fière et heureuse d'avoir enfin remporté une médaille", a déclaré Hausberger. "J'ai visualisé la course dans ma tête, j'ai donné le meilleur de moi-même - et cela a suffi."

La première place est revenue à l'Australienne Amanda Reid, avec la Chinoise Wangwei Qian prenant la deuxième place. Hausberger a terminé à 1,682 secondes de la gagnante.

Hausberger avait réussi à se qualifier pour la finale à la troisième place, ayant manqué de peu une médaille en

