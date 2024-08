- Ma copine s'attend à ce que je devinerai ses souhaits et que je me fâche si je ne le fais pas.

Chère Madame Peirano,

Je suis un graphiste de 30 ans qui vit avec ma petite amie (étudiante) depuis un an maintenant. Dans l'ensemble, les choses se passent bien, mais il y a un problème : ses attentes. Elle a souvent de mauvaises humeurs, se sent submergée par sa vie (thèse de maîtrise, travail, tâches quotidiennes) et l'exprime. Cependant, elle ne dit pas directement ce qui ne va pas, mais soupire, a un certain regard et un ton.

Je me sens déclenché par cela et offre mon aide, mais cela ne semble jamais être ce dont elle a besoin. Par exemple, si je demande si je dois monter du mobilier pour elle, ranger ou relire quelque chose, elle se contente de hausser les épaules.

Je me sens alors incroyablement coupable (quelque chose que je connais bien de ma mère, qui n'était jamais satisfaite) et je ne sais pas quoi faire de moi-même. Je finis généralement par marcher sur la pointe des pieds autour de ma petite amie, en lui apportant du café ou de la nourriture, et souvent, cela se termine par une très mauvaise humeur entre nous ou une dispute. Lorsque elle m'accuse de ne pas l'aider (ou dit indirectement que personne ne l'aide jamais), je sais que ce n'est pas vrai, mais je me sens toujours coupable.

Comment puis-je mieux fixer des limites ? Ou comment puis-je être équitable envers nous deux ?

Cordialement, André U.

Cher André U.,

Il semble que des schémas et des blessures anciens soient réactivés pour vous. Vous avez apparemment expérimenté avec votre mère qu'elle était malheureuse ou avait besoin d'aide, mais elle ne vous a pas donné la chance de l'aider. Les enfants ont naturellement envie d'aider et d'être utiles aux personnes qu'ils aiment : les jeunes enfants aiment balayer la cuisine avec leurs petits balais ou choisir les "bons" pâtes dans le supermarché, et cela leur donne une sensation positive. "J'ai fait quelque chose de bien, je peux aider, je fais partie de l'équipe."

Cependant, si la mère ou le père n'accepte pas l'aide ou donne des instructions floues que l'enfant ne peut pas suivre (par exemple, j'aimerais que tu sois déjà adulte et pas sur mon dos), l'enfant ressent quelque chose appelé "impuissance apprise". Cela conduit à des sentiments d'impuissance, de culpabilité, de confusion et à l'idée d'être un fardeau pour les autres. Cela se produit souvent lorsque les parents ou un parent ont des problèmes insurmontables comme l'alcoolisme, les difficultés financières, les conflits conjugaux...

Il semble que vous ayez ramené ce sujet de votre enfance dans votre relation actuelle, et votre petite amie déclenche cette impuissance apprise que vous êtes déjà familiarisé avec de votre enfance. Je vous conseille de parler à votre petite amie de cela, que vous avez un point sensible ici en raison d'une ancienne blessure. Je vous recommande également de vous rappeler constamment que vous et votre petite amie êtes tous deux adultes et que vous devriez interagir sur un pied d'égalité.

J'entends également des attentes et des schémas de comportement enfantins dans le comportement de votre petite amie. Elle semble souvent se sentir impuissante et submergée par les exigences de sa vie et ne semble pas savoir exactement ce qui l'aiderait et ce qu'elle attend des autres (surtout de vous). Comme elle n'exprime pas cela clairement, vous devez deviner et proposer des suggestions et de l'aide, mais ce n'est pas ce dont elle a besoin. Peut-être que votre interférence crée également une dynamique de relation où votre petite amie se sent agacée ("Ne puis-je pas simplement être laissée seule et avoir un mauvais humeur sans que quelqu'un interfère ?"). Votre petite amie peut également se sentir coupable, en pensant : "Je sais que je suis insupportable en ce moment et que j'agace André, mais s'il est si gentil avec moi, je me sens encore plus mal."

Sur la base de l'idée que vous êtes tous deux adultes, je vous suggère de faire ce que nous, les thérapeutes, appelons une "clarté de la tâche". Vous déterminez si et comment vous pouvez être utile. Je me heurtais souvent aux patients au début de ma carrière parce que je voulais réaliser quelque chose qu'ils n'étaient pas. Jusqu'à ce que j'apprenne la formule magique : "De quelle aide as-tu besoin de moi ?" Parfois, ils voulaient simplement se plaindre de quelque chose et je devais juste écouter. Bien à savoir ! Ou ils voulaient quelque chose de complètement différent de ce que j'avais en tête. Et dès que nous avions clarifié cela, nous arrêtions de nous heurter (et je pouvais parfois simplement me détendre un peu).

Ma suggestion spécifique : lorsque votre petite amie est dans l'une de ces humeurs que vous avez décrites la prochaine fois, vous pourriez dire : "Je peux sentir que quelque chose te dérange. De quoi as-tu besoin de moi en ce moment ? Dois-je écouter, te serrer dans mes bras ou t'aider concrètement (comme t'aider à monter cette étagère) ?" Ensuite, écoutez attentivement ce que dit votre petite amie et répétez-vous le mantra : "Elle est une adulte, c'est SA responsabilité de chercher de l'aide ou non."

Si votre petite amie a besoin d'une aide spécifique, décidez pour vous-même si elle peut la gérer maintenant ou si un autre moment serait mieux.

Et maintenant vient la partie difficile : si votre petite amie ne vous donne pas de tâche, reculez et détendez-vous. Je sais cela des chats : lorsqu'il y a du stress à la maison, ils vont souvent dans un endroit calme pour se détendre (dormir dans une pièce calme, se toiletter ou vérifier leur territoire). Mais ils ne s'involuent pas dans le stress et la mauvaise humeur !

Vous pouvez faciliter cela en disant : "D'accord, je vais à mon bureau / faire de l'exercice / travailler. N'hésitez pas à m'appeler si vous pensez à quelque chose que je peux aider." À ce stade, je vous conseille de faire une pause et de reconnaître vos sentiments. Êtes-vous excité ? Vous sentez-vous coupable ? Êtes-vous incertain d'avoir bien géré cela ? Reconnaissez simplement cela tel que vous le ressentez.

À long terme, cela crée de la clarté et de la force intérieure lorsque nous nous orientons vers nos valeurs plutôt que vers nos émotions. Vos émotions fluctuent, et c'est normal. J'ai eu 30 émotions différentes aujourd'hui et j'en aurai probablement 50 d'ici la fin de la journée. Certaines sont utiles, d'autres non. Mais si vous vous orientez vers vos valeurs - comme traiter votre petite amie sur un pied d'égalité, l'aider, mais vouloir savoir comment, et ne pas vous sentir responsable des choses qui ne vous regardent pas - alors ce sont des valeurs. Et en les suivant, vous créerez une clarté à long terme en vous et dans votre relation.

CordialementJulia Peirano

