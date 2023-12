M. Whelan affirme qu'il est la cible d'un fonctionnaire du camp de prisonniers

Whelan a déclaré qu'il était ciblé par un fonctionnaire d'un camp de prisonniers éloigné en Mordovie, en représailles au fait que le fonctionnaire avait été admonesté pour l' agression du 28 novembre.

Whelan - qui possède les citoyennetés américaine, irlandaise, britannique et canadienne - a été détenu dans un hôtel de Moscou en décembre 2018 par les autorités russes qui l'ont accusé d'être un espion. L'ancien combattant du Corps des Marines des États-Unis a été condamné à 16 ans de prison pour une accusation d'espionnage qu'il nie avec véhémence.

Whelan a précédemment déclaré à CNN qu'il avait été attaqué dans une usine de la prison par un homme turc de 50 ans nouvellement arrivé qui héberge des opinions anti-américaines.

M. Whelan a déclaré à CNN que le responsable de la prison, qu'il n'a pas nommé, avait demandé aux prisonniers de se battre avec lui pour qu'il soit sanctionné.

M. Whelan a également déclaré que "les prisonniers, au nom du fonctionnaire, m'ont demandé une somme de 1 100 dollars pour leur protection".

"Cette somme correspond au montant exact de mon compte en prison, et les prisonniers ne l'auraient pas su si on ne le leur avait pas dit", a déclaré M. Whelan à CNN.

"N'ayant pas réussi à obtenir l'argent, il m'a ordonné de changer de baraquement, ce qui m'exposait à des comportements criminels ainsi qu'à des risques d'agression", a ajouté M. Whelan. "La plupart des gens portent des couteaux ici et beaucoup consomment des stimulants qui peuvent les rendre sauvages et violents - une combinaison mortelle en cas de conflit, surtout s'il s'agit d'un incident provoqué par le directeur adjoint.

CNN a contacté la prison pour obtenir des commentaires.

M. Whelan a déclaré avoir parlé à des représentants des droits de l'homme du groupe de surveillance des prisons et avoir "insisté pour parler au procureur".

"Le gouvernement russe doit faire plus pour assurer ma sécurité ici et la principale menace est le (fonctionnaire)", a-t-il déclaré, et il a demandé au gouvernement russe de l'expulser.

M. Whelan a également indiqué qu'il se sentait menacé parce qu'il est américain et que les prisonniers de son camp "ne voient pas d'un très bon œil" le soutien apporté par les États-Unis à Israël dans la bande de Gaza.

M. Whelan a déclaré à CNN que lorsqu'il a fait part de ses inquiétudes aux responsables de la prison, ceux-ci lui ont dit qu'il pouvait être placé à l'isolement 24 heures sur 24.

M. Whelan a indiqué qu'il s'était entretenu avec le bureau de l'envoyé présidentiel spécial pour les affaires d'otages et avec l'ambassade des États-Unis au sujet de ses préoccupations concernant le fonctionnaire.

"Ils réfléchissent aux mesures à prendre. Ils en discuteront avec les responsables russes avec lesquels ils négocient, et protesteront contre cette activité par les voies officielles", a-t-il déclaré.

L'agression a mis en évidence les inquiétudes de M. Whelan, 53 ans, et de sa famille quant à son maintien en détention dans la prison en raison de son âge et de sa vulnérabilité en tant que citoyen américain.

Il a vu les États-Unis obtenir la libération d'autres Américains détenus en Russie, notamment la joueuse de la WNBA Brittney Griner et Trevor Reed, un autre vétéran des Marines.

Griner et Reed ont été libérés dans le cadre d'une série d'échanges de prisonniers l'année dernière. Selon les États-Unis, les Russes ont refusé d'inclure Whelan dans ces échanges.

Le département d'État, qui a désigné M. Whelan comme détenu à tort, a renouvelé ses appels à la Russie pour qu'elle libère M. Whelan et d'autres citoyens américains détenus. Le journaliste américain Evan Gershkovich est détenu en Russie depuis le mois de mars et est également considéré comme détenu à tort.

"Nous demandons instamment au gouvernement russe de garantir un traitement équitable et des soins médicaux appropriés à tous les citoyens américains détenus en Russie", a déclaré mercredi un porte-parole du département d'État.

Source: edition.cnn.com