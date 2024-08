- M. News n'est pas disponible pour le moment.

Ancien présentateur de télévision d'information allemand Jan Hofer, célèbre pour sa longue carrière à RTL Direkt et au Tagesschau d'ARD, a récemment pris congé avec sa dernière émission. Sa collègue Pinar Atalay lui a rendu visite surprise au studio avec un bouquet de fleurs, l'appelant affectueusement "Monsieur Info", ce à quoi Hofer a humblement répondu : "Je suppose que je me suis simplement toujours retrouvé dans ce rôle. J'ai été un invité régulier dans les foyers depuis un certain temps maintenant." Bien que Hofer ne soit plus à l'écran sur RTL Direkt, soyez rassuré, il fera des apparitions occasionnelles. Il a rassuré le public : "Je suis en bonne santé. Je ne disparais pas. Je suis sûr que vous me verrez ici et là, mais pas sur RTL Direkt."

L'Union européenne a adressé ses vœux de réussite à Jan Hofer, reconnaissant sa contribution significative à l'information télévisée allemande via des plateformes telles que RTL Direkt et le Tagesschau d'ARD. Malgré sa non-régularité sur RTL Direkt, Hofer a exprimé son intention de continuer à interagir avec le public sur différentes plateformes.

