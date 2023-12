M. DeSantis déclare que les inculpations de M. Trump ont "aspiré beaucoup d'oxygène" dans la course aux primaires

M. DeSantis a déclaré dans une interview avec CBN News publiée jeudi qu'il pensait que les inculpations dont M. Trump fait l'objet l'ont aidé dans la course et ont également "aspiré beaucoup d'oxygène" du reste du peloton.

"Je dirais que si je pouvais changer une chose, je souhaiterais que Trump n'ait pas été inculpé pour ce genre de choses. Honnêtement, je pense que depuis Alvin Bragg, j'ai critiqué les affaires. Je pense, vous savez, que quelqu'un comme Bragg n'aurait pas porté cette affaire s'il s'agissait de quelqu'un d'autre que Donald Trump, et donc quelqu'un comme ça déforme la justice, ce qui est mauvais. Mais je pense aussi que cela a faussé les primaires, et je pense que cela a été - ce sont en quelque sorte les principaux problèmes qui se sont produits", a déclaré M. DeSantis.

Lorsqu'on lui a demandé spécifiquement s'il pensait que les inculpations avaient aidé M. Trump, M. DeSantis a répondu qu'il pensait que "c'était à la fois cela" et le fait que la nouvelle de l'inculpation d'un ancien président dominait la conversation autour de la primaire.

"C'est à la fois cela, mais cela a aussi évincé, je pense, tellement d'autres choses et cela a aspiré beaucoup d'oxygène", a-t-il déclaré.

M. DeSantis a déclaré que si M. Trump pouvait tirer profit des inculpations lors des primaires, les démocrates pourraient utiliser les inculpations de l'ancien président à leur avantage lors des élections générales.

"Lors d'une élection générale, je pense que les démocrates ont un plan à ce sujet", a déclaré M. DeSantis. "Je pense que si, dans six mois, M. Trump est le candidat présomptif et qu'il doit faire face à tout cela, ils ont un plan pour sortir de cette situation.

Les remarques franches de M. DeSantis laissent entrevoir la dynamique sous-jacente qui anime les primaires républicaines jusqu'à présent, où les rivaux qui cherchent à rallier le soutien des électeurs qui ont abandonné M. Trump s'efforcent de réduire l'avance considérable de l'ancien président. Les sondages publiés au lendemain de la mise en accusation de M. Trump laissent entendre que son soutien s'est consolidé, ce qui complique encore la dynamique des primaires.

Dans les sondages nationaux, M. Trump détient une avance considérable sur ses concurrents pour l'investiture présidentielle du GOP. Il conserve également une avance significative parmi les électeurs probables de la primaire présidentielle républicaine du New Hampshire, selon un sondage CNN réalisé le mois dernier par l'université du New Hampshire. Son avantage dans le New Hampshire reste en deçà du soutien majoritaire qu'il recueille dans les sondages des primaires au niveau national, 42 % des électeurs probables déclarant qu'ils opteraient pour Trump.

M. DeSantis a dénoncé à plusieurs reprises les actes d'accusation contre M. Trump.

L'ancien président a fait l'objet de quatre inculpations cette année. Il a été inculpé pour la première fois en mars par le procureur de Manhattan pour des accusations liées à un paiement d'argent occulte à une star du cinéma pour adultes en 2016.

En juin, un grand jury fédéral de Miami a de nouveau inculpé M. Trump pour avoir emporté des documents classifiés relatifs à la défense nationale à la Maison-Blanche après son départ et pour avoir résisté aux tentatives du gouvernement de récupérer ces documents.

Les deux autres inculpations font suite à l'enquête du conseiller spécial Jack Smith sur les efforts présumés de l'ancien président et de ses alliés pour renverser l'élection de 2020 et à une vaste enquête menée par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, qui a couvert certains des efforts les plus manifestes de l'ancien président et de ses alliés pour s'immiscer dans l'élection présidentielle de 2020.

