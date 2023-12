M. Blinken reproche à d'autres pays de ne pas exiger que le Hamas se rende et "cesse de se cacher derrière les civils".

"Ce qui me frappe, c'est que même si, une fois de plus, nous entendons de nombreux pays réclamer la fin de ce conflit, que nous aimerions tous voir, je n'entends pratiquement personne dire - exiger du Hamas qu'il cesse de se cacher derrière les civils, qu'il dépose les armes, qu'il se rende. Si le Hamas le fait, ce sera fini demain. Cela aurait été terminé il y a un mois, il y a six semaines, si le Hamas l'avait fait", a déclaré M. Blinken lors d'un point de presse au département d'État mercredi.

"Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'exigences à l'égard de l'agresseur et seulement des exigences à l'égard de la victime ?

Les commentaires virulents de M. Blinken interviennent alors que le Conseil de sécurité des Nations unies continue de négocier une résolution appelant à la suspension des combats et encourageant une aide humanitaire accrue dans la bande de Gaza assiégée, et que le soutien des États-Unis à cette résolution reste en suspens.

Le vote de la résolution a été repoussé pour la troisième fois cette semaine, les pays s'efforçant de rallier les États-Unis, l'un des cinq membres permanents du Conseil ayant le pouvoir de faire échouer un accord en opposant son veto. Ce retard souligne l'hésitation de l'administration Biden à signer une résolution qui pourrait être interprétée comme une réprimande de la poursuite de la campagne militaire israélienne contre le Hamas à Gaza.

M. Blinken a fait remarquer lors de la réunion d'information que "tout le monde aimerait que ce conflit prenne fin le plus rapidement possible", mais que "s'il se termine avec le Hamas qui reste en place et qui a la capacité et l'intention déclarée de répéter le 7 octobre encore et encore, ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël, ce n'est pas dans l'intérêt de la région, ce n'est pas dans l'intérêt du monde".

Les États-Unis ont opposé leur veto à des mesures antérieures au Conseil de sécurité des Nations unies et ont voté contre un appel au cessez-le-feu lors de l'Assemblée générale des Nations unies au début du mois.

Les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, ont condamné à plusieurs reprises l'attaque du Hamas qui a fait plus de 1 200 morts le 7 octobre. Toutefois, le nombre croissant de civils tués à Gaza à la suite de la réaction d'Israël a incité de hauts responsables américains, dont le président Joe Biden, à exhorter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à prendre des mesures plus significatives pour protéger les vies innocentes tout en menant sa guerre contre le Hamas.

Près de 20 000 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre, selon le ministère de la santé contrôlé par le Hamas.

Interrogé sur le nombre croissant de morts à Gaza, M. Blinken a déclaré : "Il est clair que le conflit va passer et doit passer à une phase de moindre intensité, et nous nous attendons à voir et voulons voir un passage à des opérations plus ciblées avec un plus petit nombre de forces qui se concentrent vraiment sur la lutte contre la direction du Hamas, le réseau de tunnels et d'autres éléments critiques. Et à mesure que cela se produira, je pense que vous verrez également que les dommages causés aux civils diminueront de manière significative".

Le secrétaire d'État a reconnu que "les deux derniers mois ont été déchirants quand on voit la souffrance des hommes, des femmes et surtout des enfants à Gaza", et l'administration, a-t-il dit, s'est attachée à "faire tout ce qui est possible pour minimiser les dommages causés à ceux qui sont pris dans les tirs croisés du Hamas".

"Et encore une fois, j'en reviens à cette proposition de base. Il semble y avoir un silence sur ce que le Hamas pourrait faire, devrait faire, doit faire si nous voulons mettre fin à la souffrance d'hommes, de femmes et d'enfants innocents. Je pense qu'il serait bon que le monde s'unisse autour de cette proposition", a-t-il déclaré.

Becky Anderson, Michael Williams, Kevin Liptak et Jennifer Deaton ont contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com