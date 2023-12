M. Blinken et M. Mayorkas insisteront auprès de leurs homologues mexicains pour qu'ils réduisent le nombre de passages aux frontières, alors que M. Biden est confronté à une pression croissante

L'immigration a constitué une vulnérabilité politique pour Joe Biden, face aux critiques virulentes des républicains et de certains membres de son propre parti concernant la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce mois-ci, la question s'est retrouvée au centre du programme de politique étrangère du président, la Maison Blanche ayant fait pression pour obtenir une aide à l'Ukraine et à Israël dans le cadre de leurs efforts de guerre. L'absence de consensus sur les changements de politique frontalière a finalement empêché M. Biden d'obtenir des milliards de dollars de fonds pour l'Ukraine, Israël et la frontière avant la fin de l'année.

Avant la réunion de mercredi, les responsables de la sécurité intérieure ont discuté d'une série de moyens que le Mexique pourrait mettre en œuvre pour réduire le nombre de migrants à la frontière américaine, notamment en les déplaçant vers le sud, en contrôlant les chemins de fer utilisés par les migrants pour se rendre au nord et en offrant des incitations à ne pas se rendre à la frontière, telles que des visas.

Le secrétaire d'État Antony Blinken, le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et la conseillère à la sécurité intérieure de la Maison Blanche, Liz Sherwood-Randall, participeront à cette réunion, qui marque le début d'une année où la migration a été au cœur des préoccupations.

En janvier, M. Biden a rencontré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador à Mexico, à l'occasion du sommet des dirigeants nord-américains, où ils ont abordé, avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la question des flux migratoires dans la région.

Près d'un an plus tard, et malgré une série de mesures visant à décourager la migration irrégulière, le nombre record de migrants se déplaçant dans l'hémisphère occidental reste un défi pressant pour les États-Unis et le Mexique.

Les migrations connaissent souvent des hauts et des bas, mais ces dernières semaines, un nouvel afflux de migrants fuyant la détérioration de leur situation dans leur pays d'origine a submergé les ressources fédérales et nationales déjà mises à rude épreuve. D'anciens et d'actuels responsables de la sécurité intérieure ont averti que la frontière était proche d'un "point de rupture".

La semaine dernière, Joe Biden a appelé son homologue mexicain alors que la situation à la frontière sud des États-Unis s'aggravait. Au cours de cet appel, les deux dirigeants ont convenu que des mesures d'application supplémentaires étaient "nécessaires de toute urgence" afin que les principaux points d'entrée, qui avaient été suspendus pour réorienter le personnel vers le traitement des migrants, puissent être rouverts.

Les États-Unis se sont toujours appuyés sur le Mexique pour endiguer le flux de migrants se rendant à la frontière sud des États-Unis. Mais le Mexique, comme les États-Unis, est confronté à des difficultés similaires, car le nombre de migrants qui entrent dans le pays dépasse ses ressources limitées.

"Les Mexicains ont encore une capacité relativement limitée", a déclaré Earl Anthony Wayne, ancien ambassadeur des États-Unis au Mexique et chercheur en politique publique au Wilson Center.

"Leur force d'immigration est sous-financée et peu nombreuse. De plus, ils font occasionnellement appel à la Garde nationale pour arrêter les gens, mais cela ne sert qu'à arrêter les gens pendant de courtes périodes et n'a pas semblé très efficace. Et il y a toujours des réseaux de passeurs", a-t-il ajouté.

Les autorités mexicaines sont actuellement confrontées à des milliers de migrants qui ont quitté dimanche Tapachula, dans le sud du Mexique, pour entreprendre un long périple à pied vers les États-Unis.

La plupart des migrants sont originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi que des Caraïbes, de Cuba et d'Haïti. Les caravanes, comme celle qui est partie ce week-end, se divisent souvent au cours des semaines nécessaires pour atteindre la frontière sud des États-Unis, de sorte que l'on ne sait pas combien de migrants arriveront à la frontière américano-mexicaine.

Les autorités américaines ont également du mal à gérer le nombre de migrants qui arrivent, car il n'y a pas assez d'espace de détention ou de vols de rapatriement pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir l'asile.

Dans le nord du Mexique, plus de 11 000 migrants continuent d'attendre dans des abris et des camps de pouvoir passer aux États-Unis, selon des responsables locaux. Beaucoup de ces migrants espèrent entrer aux États-Unis par des voies légales établies par l'administration Biden, telles que l'application CBP One, qui automatise la prise de rendez-vous pour demander l'asile auprès des autorités frontalières, ont-ils dit.

Rosa Flores de CNN a contribué à ce reportage.

