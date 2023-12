M. Biden va commuer les peines de 11 toxicomanes non violents

"Je commue les peines de 11 personnes qui purgent des peines disproportionnées pour des délits non violents liés à la drogue. Toutes ces personnes auraient pu bénéficier de peines nettement moins lourdes si elles avaient été accusées du même délit aujourd'hui", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

Le président gracie également "d'autres délits de simple possession et de consommation de marijuana en vertu des lois fédérales et du district de Columbia", selon la Maison-Blanche.

"Les casiers judiciaires liés à la consommation et à la possession de marijuana ont imposé des obstacles inutiles à l'emploi, au logement et aux possibilités d'éducation. Trop de vies ont été bouleversées à cause de l'échec de notre approche de la marijuana. Il est temps de réparer ces erreurs", a déclaré M. Biden.

Le président a également fait état de son recours à la clémence.

"J'ai exercé mon pouvoir de clémence plus qu'aucun de mes prédécesseurs récents ne l'a fait à ce stade de leur présidence", a-t-il déclaré. "Bien que l'annonce d'aujourd'hui marque un progrès important, mon administration continuera à examiner les demandes de clémence et à mettre en œuvre des réformes qui font progresser l'égalité de la justice, s'attaquent aux disparités raciales, renforcent la sécurité publique et améliorent le bien-être de tous les Américains.

Les premières grâces de la présidence de M. Biden ont eu lieu en avril 2022, lorsqu'il a gracié trois personnes et commué les peines de 75 personnes condamnées pour des délits non violents liés à la drogue dans le cadre du "Mois de la deuxième chance".

En décembre 2022, M. Biden a également gracié six personnes qui avaient déjà purgé leur peine pour des infractions, notamment des crimes liés à la drogue et des meurtres au second degré, et qui étaient devenues actives au sein de leur communauté après leur libération.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com