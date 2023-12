M. Biden s'impatiente en coulisses alors que les projets financés grâce à ses réalisations législatives tardent à se concrétiser

Selon trois sources au fait des commentaires de M. Biden à ses principaux collaborateurs, le président se serait plaint du fait que, même s'il parcourt le pays pour vanter les mérites de textes législatifs historiques tels que la loi bipartisane sur les infrastructures, il faudra des années avant que les habitants de certaines des communautés bénéficiant de fonds fédéraux ne voient les travaux commencer.

"La frustration est immense, et il l'a exprimée très clairement", a déclaré un fonctionnaire de l'administration.

Les trois sources ont déclaré à CNN que le président - qui a passé plusieurs décennies au Sénat - est pleinement conscient des réalités de la mise en œuvre de lois importantes, notamment du temps qu'il faut pour que les fonds fédéraux se transforment en structures tangibles telles que des ponts et des chemins de fer. Néanmoins, M. Biden a clairement fait comprendre à ses conseillers l'importance de pouvoir présenter des exemples physiques de ce que ces lois contribueront à créer dans tout le pays.

"Il veut ces choses maintenant", a simplement déclaré un proche allié de la Maison-Blanche.

Pour mieux s'attribuer les mérites des projets en cours de développement, la Maison-Blanche a commencé cet été à placer des panneaux sur les sites des futures améliorations rendues possibles par la loi sur les infrastructures. L'administration a annoncé quelque 400 milliards de dollars pour 40 000 projets d'infrastructure à ce jour, selon la Maison-Blanche, et des centaines de milliers de panneaux seront finalement érigés dans tout le pays avec le message suivant : "Projet financé par le président Joe Baker" : "Projet financé par la loi bipartisane sur les infrastructures du président Joe Biden". M. Biden a lui-même assisté à de nombreuses cérémonies d'inauguration dans tout le pays.

Cependant, même si la Maison-Blanche met en avant le bilan législatif de M. Biden et une série d'indicateurs économiques solides - notamment un ralentissement de l'inflation, un taux de chômage historiquement bas, un marché du travail robuste, une amélioration de la confiance des consommateurs et un pic dans les mises en chantier - les sondages continuent de montrer un pessimisme tenace à l'égard de l'économie. Les questions économiques et financières étant de loin la principale préoccupation de la plupart des électeurs, un sondage CNN réalisé ce mois-ci a montré que sept Américains sur dix considèrent que la situation économique du pays est mauvaise.

M. Biden portera à nouveau son message économique sur la route mercredi, en se rendant dans l'État clé du Wisconsin, où il prendra la parole devant la Chambre de commerce noire du Wisconsin pour vanter ce que la Maison-Blanche appelle "l'essor des petites entreprises noires".

La Maison-Blanche et la campagne de M. Biden ont clairement indiqué qu'il était essentiel, pour convaincre les électeurs que l'économie s'est redressée de façon spectaculaire sous la présidence de M. Biden, de mettre en avant les réalisations du premier mandat du président, telles que la signature d'un accord massif sur les infrastructures, d'un projet de loi visant à stimuler les investissements américains dans la fabrication de puces, ainsi que d'un important train de mesures sur le climat et la santé.

La Maison Blanche a également mis en avant le travail de l'administration pour réduire les coûts de tous les jours, notamment sur les médicaments d'ordonnance et en supprimant les "junk fees" (frais inutiles).

Mais, à la grande inquiétude de nombreux démocrates, la plupart des électeurs semblent loin d'être convaincus à ce stade.

L'assombrissement des perspectives économiques pourrait poser problème à M. Biden dans les États clés de la campagne : Un sondage New York Times/Sienna College réalisé auprès d'électeurs de six États clés a montré que 62 % d'entre eux estiment que l'économie est "passable" ou "médiocre". Dans un match hypothétique contre l'ancien président Donald Trump, les électeurs - par une marge de 59% à 37% - ont indiqué qu'ils faisaient plus confiance à l'ancien président républicain qu'à M. Biden sur l'économie.

Les hauts fonctionnaires de M. Biden affirment qu'ils sont pleinement conscients du décalage entre la reprise économique vigoureuse et les sombres perspectives du public sur la question. En privé, la Maison-Blanche a reconnu que la décision de qualifier son programme économique de "Bidenomics" était risquée - un mot qui invite au tribalisme du simple fait qu'il contient le nom du président.

Mais ils maintiennent également qu'il reste encore beaucoup de temps pour que le sentiment du public s'améliore avant novembre prochain, en particulier s'ils parviennent à faire comprendre la substance de ce que les "Bidenomics" sont censés représenter - et si l'inflation continue de ralentir et les salaires de croître.

Malgré certaines préoccupations internes quant à l'efficacité de l'expression, Joe Biden continue de l'utiliser dans ses discours. Cette semaine, il a publié sur Instagram une photo devant un tableau blanc expliquant en trois points ce que signifient les "Bidenomics".

"La mise en œuvre rapide et efficace des projets de loi signés par M. Biden est une priorité absolue pour le président, a déclaré un porte-parole de la Maison-Blanche dans un communiqué transmis à CNN.

"Il pousse constamment son équipe à s'assurer que nous avançons aussi vite que possible, et cette approche a conduit à des résultats historiques : La création d'un nombre record d'emplois bien rémunérés dans le secteur de la construction et de l'industrie manufacturière, la reconstruction de nos routes et de nos ponts, et la réduction des coûts des médicaments sur ordonnance", a déclaré le porte-parole. "Il a souligné ces progrès dans tout le pays - en visitant des projets tels que le pont Brent Spence dans le Kentucky et le tunnel de la rivière Hudson à New York - et son administration a aidé à reconstruire l'I-95 à Philadelphie et l'I-10 à Los Angeles en un temps record.

Les principaux conseillers économiques de Joe Biden reconnaissent que le changement de perspective du public sur l'économie ne se fera pas du jour au lendemain. L'expérience bouleversante de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné dans son sillage des prix records dans tous les domaines, est encore fraîche dans les esprits, a déclaré un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche à CNN, et il existe peu de solutions plus efficaces pour y remédier que le passage du temps.

Les fonctionnaires de la Maison-Blanche considèrent également que l'augmentation des salaires par rapport à l'inflation est un signe positif, mais ils estiment que les Américains ont besoin de plus de temps pour assimiler mentalement ces avantages.

Il reste à voir si les quelque dix mois qui nous séparent des élections de novembre de l'année prochaine suffiront à l'équipe de M. Biden pour récolter pleinement les fruits politiques de son bilan économique.

Lors d'un discours à Las Vegas la semaine dernière, les défis liés à la promotion de projets qui ne seront pas achevés avant des années étaient évidents. M. Biden était en ville pour promouvoir des milliards de dollars de nouveaux investissements dans le transport ferroviaire de passagers, notamment une ligne à grande vitesse entre Las Vegas et Los Angeles.

Mais la construction de ce projet prendra des années ; au lieu d'une nouvelle gare, il s'est exprimé depuis un local syndical pour les charpentiers, espérant ainsi souligner que les syndicats seraient appelés à construire la ligne de chemin de fer.

Dans son discours, M. Biden a cherché à opposer son propre bilan à celui de son prédécesseur et très probablement rival pour 2024, en déclarant : "Trump ne fait que parler, nous ne sommes pas d'accord : "Trump ne fait que parler, nous marchons" en ce qui concerne les nouvelles infrastructures.

Le président a toutefois reconnu qu'il faudrait des années avant que quelqu'un prenne le train à grande vitesse pour se rendre à Las Vegas. M. Biden a déclaré que le projet était en bonne voie pour être achevé à temps pour les Jeux olympiques d'été de 2028, organisés en Californie, c'est-à-dire presque à la fin de son deuxième mandat, s'il est élu.

Source: edition.cnn.com