M. Biden signe la loi sur la politique de défense d'un montant de 886,3 milliards de dollars

Le projet de loi sur la politique de défense prévoit la plus importante augmentation de salaire pour les militaires depuis plus de vingt ans, prolonge temporairement un programme de surveillance controversé et renforce la position des États-Unis dans la région indo-pacifique afin de dissuader les actions de la Chine.

Il a été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat et compte près de 3 100 pages.

Il s'agit d'une information de dernière minute qui sera mise à jour.

