M. Biden lance la campagne 2024 avec un discours prévu le 6 janvier près de Valley Forge

La campagne de janvier, qui comprendra également des événements distincts pour la vice-présidente Kamala Harris, marque les premières apparitions publiques de M. Biden dans la campagne de 2024, après avoir passé la majeure partie de l'année dernière à voyager pour des événements officiels de la Maison-Blanche et des collectes de fonds politiques à huis clos. Cela intervient alors que les responsables de la campagne sont désireux de renforcer le contraste avec M. Trump, qu'ils considèrent comme le candidat républicain probable, à l'heure où les primaires du GOP débutent ce mois-ci.

Samedi, à l'occasion du troisième anniversaire de l'insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, M. Biden se rendra dans l'État de Pennsylvanie, terrain de bataille, pour prononcer un discours près de Valley Forge, le site historique de la guerre d'Indépendance qui a accueilli George Washington et l'armée continentale il y a près de 250 ans.

"Le président expliquera directement que la démocratie et la liberté, deux idées puissantes qui ont uni les 13 colonies et pour lesquelles des générations tout au long de l'histoire de notre nation se sont battues et sont mortes à deux pas de l'endroit où il sera samedi, restent au cœur du combat que nous menons aujourd'hui", a déclaré Quentin Fulks, directeur adjoint de la campagne de M. Biden-Harris.

Le président se rendra ensuite lundi à Charleston, en Caroline du Sud, pour s'exprimer à l'église Mother Emanuel AME, une église historiquement noire où neuf personnes ont été tuées après qu'un tireur a ouvert le feu sur un groupe d'étude biblique en 2015.

"Qu'il s'agisse de suprémacistes blancs descendant sur une ville américaine historique de Charlottesville, de l'assaut sur la capitale de notre nation le 6 janvier, ou d'un suprémaciste blanc assassinant des fidèles à Mother Emanuel il y a près de neuf ans, l'Amérique est préoccupée par la montée de la violence politique et déterminée à s'y opposer", a ajouté M. Fulks.

Mme Harris se rendra elle-même en Caroline du Sud samedi, où elle prononcera un discours lors de la retraite annuelle de la 7th Episcopal District AME Church Women's Missionary Society (Société missionnaire des femmes de l'Église épiscopale) à Myrtle Beach. L'État a contribué à revitaliser la campagne primaire de M. Biden en 2020, et sa primaire du 3 février servira de test clé auprès des électeurs noirs.

Plus tard ce mois-ci, Harris commémorera le 51e anniversaire de Roe v. Wade en lançant une tournée sur les libertés reproductives dans le Wisconsin, alors que la campagne cherche à faire du droit à l'avortement un point central de ses arguments.

Les événements politiques de Joe Biden devraient s'accélérer dans les mois à venir, mais les responsables n'ont pas voulu préciser la fréquence de ses déplacements dans l'immédiat. La campagne devrait passer les premiers mois de 2024 à intensifier ses opérations, notamment en recrutant ce mois-ci des responsables dans les États clés, dans le but de fonctionner à plein régime dès le début de l'été. L'équipe de M. Biden devrait également annoncer une nouvelle campagne publicitaire avant le voyage de M. Biden en Pennsylvanie cette semaine.

Ces mesures interviennent alors que l'équipe de M. Biden cherche à faire bouger l'aiguille auprès d'électeurs sceptiques, certains sondages montrant que le président est derrière M. Trump dans des face-à-face hypothétiques. Les responsables de la campagne affirment depuis longtemps que les premiers sondages ne permettent pas de prédire le résultat final et que le choix auquel les électeurs sont confrontés deviendra plus clair au fur et à mesure que les gens commenceront à se concentrer sur les enjeux de 2024.

"Lorsque Joe Biden s'est présenté à l'élection présidentielle il y a quatre ans, il a déclaré que nous étions en train de nous battre pour l'âme de l'Amérique. Et à l'approche de novembre 2024, c'est toujours le cas. La menace que Donald Trump a fait peser en 2020 sur la démocratie américaine n'a fait que s'aggraver au cours des années qui ont suivi", a déclaré Julie Chavez Rodriguez, directrice de la campagne Biden-Harris. "L'année prochaine, les électeurs n'auront pas simplement à choisir entre des philosophies de gouvernement concurrentes. Le choix du peuple américain en novembre 2024 portera sur la protection de notre démocratie et des libertés fondamentales de chaque Américain".

Les responsables ont déclaré qu'ils étaient également préparés à l'éventualité qu'un autre candidat émerge en tant que candidat du GOP, mais ils ont affirmé que les candidats républicains avaient pleinement adopté l'approche et le programme de M. Trump.

"Les candidats de 2024 ont clairement indiqué à maintes reprises qu'ils ne se contentaient pas d'accepter, mais qu'ils approuvaient sans réserve la rhétorique et les actions anti-démocratiques et anti-liberté de Donald Trump", a déclaré M. Chavez Rodriguez.

M. Chavez Rodriguez a également reconnu les marges étroites de l'élection de 2024 lorsqu'il a été interrogé par CNN sur les ressources que la campagne devra déployer pour faire face à la concurrence de candidats tiers qui devraient continuer à se présenter et qui pourraient arracher des électeurs importants pour les efforts de réélection du président.

"Nous savons qu'il s'agira d'une élection très serrée et que le président et le vice-président ont plusieurs voies vers la victoire. Notre campagne va continuer à se concentrer sur la mobilisation des électeurs, sur la persuasion des personnes influençables et sur la construction de la coalition qui a envoyé le président et le vice-président à la Maison Blanche en 2020", a déclaré M. Rodriguez.

La campagne a également mis l'accent sur les investissements qu'elle réalise pour communiquer avec les électeurs, notamment les Noirs et les Hispaniques, alors que des tensions apparaissent au sein de certains éléments clés de sa coalition. Toutefois, compte tenu de la baisse du soutien à M. Biden parmi les électeurs de ces deux groupes démographiques, M. Fulks n'a pas voulu dire si la campagne était préoccupée, mais il a précisé que les déplacements de M. Biden et de Mme Harris en Caroline du Sud visaient à "mettre en pratique ce que nous prônons".

"En ce qui concerne les électeurs de couleur, si nous sommes inquiets, notre campagne s'efforce de faire tout ce qu'il faut pour communiquer avec les communautés de couleur l'automne prochain afin de s'assurer qu'elles se rendent aux urnes", a déclaré M. Fulks à la presse.

Il a ajouté que la campagne avait cherché à investir plus tôt et plus que jamais dans la communication avec ces électeurs par le biais de la publicité politique et d'efforts d'organisation précoces.

"Cela montre clairement que nous n'allons pas attendre d'être parachutés dans ces communautés à la dernière minute pour leur demander leur vote. Nous allons mériter leur vote", a-t-il ajouté : "Les électeurs de couleur sont ceux qui ont le plus d'enjeux dans cette élection et nous devons nous assurer que chacun d'entre eux comprend le choix qui s'offre à lui.

Source: edition.cnn.com