M. Biden accroît la pression sur AMLO alors que l'afflux aux frontières enflamme un problème politique de longue date.

M. Biden s'est entretenu avec le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador jeudi matin, alors que les États-Unischerchent à obtenir une aide supplémentaire pour réduire le nombre de migrants arrivant à la frontière américano-mexicaine. Cet appel intervient à un moment politiquement délicat pour M. Biden, qui a été confronté à plusieurs reprises à l'afflux de migrants alimenté par la détérioration de la situation dans l'hémisphère occidental.

La sécurité des frontières - qui reste un point faible pour M. Biden en 2024 - a été au premier plan ce mois-ci, alors que les négociateurs du Sénat tentaient de parvenir à un accord sur l'immigration lié à la demande supplémentaire de l'administration en matière de sécurité nationale. Ces négociations se sont enlisées, empêchant M. Biden d'obtenir une aide supplémentaire pour l'Ukraine et Israël avant la fin de l'année. La demande de la Maison Blanche comprenait également 14 milliards de dollars pour la sécurité des frontières.

L'ancien président Donald Trump a quant à lui intensifié sa rhétorique anti-immigrés déjà virulente et le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a intensifié son transport de migrants vers des villes dirigées par des démocrates, en envoyant des migrants par avion à Chicago, qui accueillera la convention nationale du parti démocrate l'été prochain.

Dans l'ensemble, cette situation met en évidence les difficultés auxquelles se heurte M. Biden, qui doit faire face aux critiques des républicains, qui estiment qu'il est responsable de la crise frontalière, des démocrates, qui soutiennent qu'il est possible de faire davantage pour gérer l'afflux de migrants, et des progressistes, qui s'opposent à l'adoption de mesures frontalières rigoureuses.

Les responsables de l'administration Biden ont à plusieurs reprises cité le mouvement record de migrants à travers l'hémisphère occidental comme un problème régional nécessitant l'aide de multiples partenaires. Mais malgré une série de mesures prises par les États-Unis pour tenter d'endiguer le flux de migrants, des milliers d'entre eux sont arrivés à la frontière sud des États-Unis.

Ces derniers jours, plus de 10 000 migrants ont franchi illégalement la frontière américano-mexicaine chaque jour - des chiffres jamais atteints depuis les jours précédant la levée d'une restriction datant de l'ère Covid, connue sous le nom de Titre 42, qui permettait aux autorités de refouler les migrants à la frontière. Le manque de capacités et de ressources pour y remédier se traduit par le type de scénario que les responsables américains avaient prévu mais dont ils espéraient qu'il ne se matérialiserait pas.

Sous l'administration Biden, le ministère de la sécurité intérieure a envisagé de multiples scénarios et prévu une augmentation de 16 000 à 18 000 arrivées par jour à la frontière sud des États-Unis, avant la levée des restrictions frontalières de l'ère Covid, dont les responsables craignaient qu'elles n'entraînent une augmentation des arrivées.

"Nous pourrions avoir - et maintenir - quelques jours à 12 000 arrivées", a déclaré un ancien responsable de la sécurité intérieure à CNN.

"Mais la réalité est qu'un flux soutenu de 12 000 à 14 000 personnes est ce que nous avons déterminé comme étant susceptible de faire plier le système. Au-delà, les ressources et les détentions sont mises à rude épreuve. En fin de compte, nous savions que nous dépassions les capacités du DHS", a déclaré l'ancien fonctionnaire. "Il se brisera.

Ce qui rend ce moment particulièrement difficile, selon les fonctionnaires, c'est que plusieurs secteurs le long de la frontière sud des États-Unis sont débordés, ce qui rend plus difficile la décompression des zones de la frontière qui sont aux prises avec de grands groupes de migrants.

"Lorsque vous avez plusieurs secteurs et que vous ne pouvez pas décompresser parce que les endroits où vous décompressez normalement sont débordés, c'est intenable", a déclaré l'ancien chef de la patrouille frontalière américaine, Raul Ortiz.

Un responsable de la sécurité intérieure a souligné que la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où le personnel est déplacé pour tenter d'absorber le flux de migrants et où des milliers de personnes attendent d'être traitées, est proche d'un "point de rupture".

Les nationalités et les caractéristiques démographiques des migrants ont toujours posé problème aux autorités, car il n'y a pas assez d'espaces de détention ou de vols de rapatriement pour ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir l'asile.

Selon les autorités frontalières, cette augmentation est due à des agences de voyage pseudo-légitimes et à des réseaux de transport organisés qui font de la publicité pour les voyages vers la frontière sud des États-Unis et qui, en fin de compte, mettent les migrants en contact avec des passeurs.

Cette semaine, plus de 26 000 migrants ont été placés sous la garde du service des douanes et de la protection des frontières, soit près de 10 000 personnes de plus que la capacité d'accueil.

Abbott a profité du nombre croissant d'arrivées à la frontière pour transporter les migrants qui ont été traités et libérés dans l'attente de leur procédure d'immigration vers des villes telles que New York, Washington, Denver et Chicago. Cette initiative, bien que motivée par M. Abbott, a été un point de discorde entre les représentants démocrates et la Maison Blanche, les villes étant confrontées à un afflux d'arrivées.

M. Abbott a intensifié ses efforts mercredi lorsque l'État a envoyé des migrants à Chicago par avion. Le vol est parti d'El Paso à destination de Chicago avec 120 passagers.

La Maison-Blanche a critiqué M. Abbott pour avoir envoyé des migrants à Chicago, qualifiant cet acte de "coup politique" qui "s'ajoute à sa liste de politiques extrêmes visant à diaboliser et à déshumaniser les gens".

"Une fois de plus, le gouverneur Abbott montre le peu de considération ou de respect qu'il a pour les êtres humains", a déclaré Angelo Fernandez Hernandez, porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué transmis à CNN.

"Le gouverneur Abbott laisse les migrants sur le bord de la route en plein hiver, installe des barbelés qui rendent plus dangereux le travail de la patrouille frontalière et promeut des lois extrêmes qui rendront les communautés du Texas moins sûres. Le gouverneur Abbott n'est pas intéressé par les solutions, il ne cherche qu'à utiliser les gens comme des pions politiques", a-t-il ajouté.

