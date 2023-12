Lydia Ko est félicitée pour avoir parlé de ses règles après avoir surpris un journaliste par sa réponse honnête

Pendant le dernier tour du Palos Verdes Championship dimanche, Ko a été vue en train de recevoir des soins de son kinésithérapeute Chris Wicker pour un dos apparemment tendu.

Après avoir terminé son tour et affiché un score de 70 sous la normale pour terminer à égalité en troisième position, la joueuse néo-zélandaise a été interrogée par Jerry Foltz, journaliste de Golf Channel, sur son entraîneur, son traitement et s'il y avait une inquiétude à long terme.

"J'espère que non", a répondu Ko. "C'est la période du mois.

"Je sais que les femmes qui nous regardent sont probablement en train de se dire : 'Ouais, je t'ai eu' : 'Ouais, je t'ai eu'. Alors, quand ça arrive, mon dos devient vraiment tendu et je suis tout tordu. Ce n'est pas la première fois que Chris (Wicker) me voit tordu, mais je me suis senti beaucoup mieux après qu'il ait joui. Donc, oui, c'est comme ça".

La réponse de la 17 fois gagnante du LPGA Tour a pris Foltz par surprise. Il a bégayé en cherchant une réponse appropriée avant de réussir à dire : "Merci".

Ko a réussi à se débarrasser de toute gêne, en disant avec un sourire : "Je sais que les mots vous manquent, Jerry. L'honnêteté est de mise".

Lundi, Foltz lui-même a reconnu sa surprise face à la réponse de Ko, en répondant à un tweet contenant un lien vers un article de Golf Central intitulé "'Honesty it is' : Lydia Ko laisse son interlocuteur sans voix avec sa réponse" avec trois mots simples : "Oui, c'est vrai".

La franchise de Lydia Ko sur ses règles, un sujet souvent tabou dans le sport féminin, lui a valu une vague d'éloges sur les médias sociaux.

Marama Davidson, codirigeante des Verts néo-zélandais, a déclaré sur Twitter que les douleurs menstruelles n'étaient "certainement pas assez reconnues".

Zenia D'cunha, journaliste à ESPN, a déclaré: "Nous devrions normaliser les femmes dans le sport : "Nous devrions normaliser le fait que les femmes sportives parlent de leurs règles de cette manière. Ce n'est pas une excuse ou une gêne, c'est juste une fonction corporelle".

