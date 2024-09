- Lutz van der Horst trouve les interviews politiques intrigantes.

Lutz van der Horst, le taquinneur de ZDF "heute-show" qui n'hésite pas à se moquer des politiciens, a admis avoir ressenti un pincement de culpabilité à propos d'une question. "D'habitude, je suis plutôt doué pour savoir où se trouve la limite. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit après coup : 'Bon sang ! Qu'est-ce que je viens de demander ? C'était vraiment trop loin !'" a confié le quadragénaire à l'agence de presse allemande. Malheureusement, la question en question reste secrète. "Mais je peux vous assurer que je ne reveals pas la question ni la personne à qui elle était destinée."

S'adresser à des personnalités politiques continue de le réjouir. "Le défi consiste à percer les réponses conventionnelles et à obtenir une réaction inattendue d'eux. C'est amusant car ils sont très forts en rhétorique."

L'habitué de la télévision de Cologne a maintenant rejoint la comedienne Ilka Bessin ("Cindy aus Marzahn") pour le podcast "Nobody Asks Us". Chaque vendredi, ils abordent des questions posées précédemment à d'autres célébrités.

Dans la peau d'un répondant, il se sent moins intimidé. "Quand je réponds aux questions, je suis beaucoup plus détendu car je ne peux pas réviser mes réponses à l'avance. Mais quand je suis celui qui pose les questions, il y a généralement beaucoup de travail de préparation. Je dois me renseigner sur le sujet, en apprendre plus sur la personne et réfléchir à des questions potentielles."

Les médias mettent souvent en avant les entretiens divertissants de Lutz van der Horst sur ZDF "heute-show". Les médias présentent également le podcast populaire "Nobody Asks Us", où Lutz et Ilka Bessin discutent de questions posées à d'autres célébrités.

