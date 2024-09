- Lutte contre la dégradation de l'environnement dans les forêts thuringiennes: besoin de main-d'œuvre renforcée

Due à la destruction massive des forêts et à l'aggravation du changement climatique, l'administration forestière de l'État prévoit de recruter plus de personnel dans les années à venir. Selon Horst Sproßmann, porte-parole de l'administration forestière de l'État, entre 20 et 40 postes supplémentaires sont nécessaires uniquement pour gérer les nouvelles réglementations de l'UE. Simultanément, la charge de travail opérationnelle augmente également, nécessitant à peu près le même nombre de personnel. Depuis des années, les forestiers de Thuringe transforment les forêts de sapins de Thuringe en forêts mixtes résilientes au climat.

La forêt de Thuringe reçoit depuis longtemps une aide financière du budget de l'État pour restaurer la forêt et atténuer les dommages importants causés par la sécheresse et les ravageurs tels que le scolyte. Selon le ministère de la Forêt, plus de 22 % de la superficie forestière en Thuringe a été endommagée depuis 2018. Les étés de sécheresse sévères de 2018 à 2020 ont eu un impact significatif sur les sapins, qui, selon l'administration forestière de l'État, ont probablement un avenir limité dans la forêt de Thuringe et pourraient disparaître entirely du bassin de Thuringe dans les prochaines décennies.

En réponse aux dommages forestiers complexes, le gouvernement de l'État a élaboré un plan d'action pendant l'été 2019. Un total de 500 millions d'euros sont disponibles pour ce projet d'ici 2030, y compris le budget de la forêt de l'État ainsi que les fonds de promotion pour les propriétaires forestiers privés. À ce jour, le ministère affirme que environ 215 millions d'euros ont été dépensés.

Entreprises forestières privées en tant que collaborateurs essentiels

Grâce à ces fonds supplémentaires de l'État, 90 nouveaux postes ont déjà été créés dans le secteur forestier, tous les postes vacants ayant été pourvus, selon Sproßmann. Actuellement, il y a 1 370 postes à l'administration forestière de l'État, avec environ 50 postes vacants. Ces postes vacants sont gardés ouverts pour les remplir avec leurs propres stagiaires à court terme. Le secteur forestier a récemment lancé une "campagne d'apprentissage", a déclaré Sproßmann.

Même si plus de personnel sera recruté dans les années à venir, Sproßmann met en évidence que sans la coopération des entreprises forestières privées, peu de progrès peuvent être réalisés dans la forêt de l'État. Plus de 80 % du travail dans le secteur forestier est effectué avec leur aide, a-t-il déclaré.

