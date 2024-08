- Lutte concurrentielle pour les abonnements partagés sur les plateformes de streaming

Il était jadis facile et agréable d'avoir moins de services de streaming, avec moins de publicités et le luxe de partager librement les mots de passe entre la famille et les amis. Hélas, ces temps sont révolus, et Netflix, qui a été le précurseur du problème des comptes partagés l'an dernier, est maintenant suivi par Disney+.

Le début

Dès février, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Disney+ cherchait à imiter la stratégie de Netflix en limitant le partage de mots de passe. Le magazine du secteur Variety a rapporté que les clients américains avaient reçu une notification concernant les mises à jour des conditions d'utilisation de Disney+. Il y était indiqué que le partage de mots de passe avec des personnes vivant en dehors du foyer était interdit.

Hugh Johnston, directeur financier de The Walt Disney Company, a reportedly informé les investisseurs lors d'une conférence téléphonique que cela constituait une première étape. À partir de l'été, les comptes Disney+ suspects de partage non autorisé seraient confrontés à des options. Les titulaire de compte pourraient choisir d'inclure plus de personnes en dehors de leur foyer contre un supplément. Cette mesure promettait d'améliorer l'expérience client, mais il restait à voir si elle serait perçue comme telle.

Les Allemands qui ont consulté les conditions d'utilisation ont trouvé des informations similaires. À compter du 17 août 2024, l'article 1.1(c) stipulait que le partage du compte en dehors du foyer était interdit, sauf dans les cas autorisés par les options d'abonnement. La détection de partage non autorisé déclenchait des "mesures techniques" pour empêcher l'utilisation du compte en dehors du foyer, les détails restant flous. Les "membres supplémentaires" n'étaient pas autorisés à partager leur compte avec d'autres personnes.

La confrontation des comptes partagés passe à la vitesse supérieure

Apparemment, la fin des comptes partagés est proche. En avril, le PDG de Disney, Bob Iger, a révélé lors d'une interview avec "CNBC" les plans pour être le "premier à s'attaquer sérieusement" aux mots de passe partagés, prévu pour juin. Un déploiement limité dans certains pays et marchés était prévu pour l'été, avec une "mise en œuvre complète" prévue pour septembre.

Iger a réitéré, selon le portail technologique "The Verge", que la lutte contre le partage commencerait vraiment en septembre. Bien que non confirmé en Allemagne, la mention de "membres supplémentaires" dans les conditions d'utilisation suggère que cette introduction n'est peut-être pas éloignée.

Actuellement, un abonnement Disney+ en Allemagne coûte entre 5,99 euros (avec publicités) et 11,99 euros (sans publicités), ou 119,90 euros par an, selon le pack choisi. Le prix pour les "membres supplémentaires" n'a pas encore été révélé. À titre de comparaison, Netflix propose des plans allant de 4,99 euros (avec publicités) à 19,99 euros (sans publicités), avec un "creneau pour membre supplémentaire" coûtant 4,99 euros (mais indisponible dans le niveau d'abonnement le moins cher). Un nouvel utilisateur partageant un compte doit débourser au moins 13,99 euros par mois, plus une majoration pour le créneau supplémentaire.

Disney+ pourrait devenir plus cher prochainement

Au-delà de l'acquisition d'abonnés payants premium, le prix de Disney+ en Allemagne pourrait augmenter prochainement. Récemment, des augmentations de prix pour Disney+, Hulu et ESPN+ ont été annoncées sur le marché américain. Bien que des annonces spécifiques à l'Allemagne soient absentes, Disney a confirmé au portail "Golem.de" que "les prix dans le monde entier augmenteront dans des marchés sélectionnés à des moments variables tout au long de l'année". Par conséquent, les clients doivent se préparer à de telles augmentations.

