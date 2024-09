L'utilisation d'un système de stockage de batterie devient économique pour une centrale électrique basée sur un balcon.

Optimisez votre balcon : Production d'électricité excédentaire ? Pensez au stockage.

Avoir une mini centrale électrique personnelle sur votre balcon est une solution pratique pour produire de l'électricité à usage personnel. Toutefois, la question de savoir quoi faire avec l'électricité excédentaire finit par se poser pour ceux qui investissent dans des dispositifs solaires pour balcon. Ces dispositifs peuvent en effet produire une quantité importante d'énergie solaire - environ 550 kilowattheures par an dans des conditions optimales, selon Hermann Dinkler, expert en énergie chez TÜV Association, pour des dispositifs d'une puissance de 800 watts.

En l'absence de stockage d'énergie, les ménages ne peuvent utiliser directement qu'environ 55 à 70 % de l'électricité produite, selon TÜV Association. "La demande en électricité ne coïncide généralement pas avec les pics de production à midi", explique Dinkler.

Des systèmes de stockage de batteries sont désormais disponibles en tant que compléments aux dispositifs solaires pour balcon. Ces systèmes de batteries stockent l'énergie solaire excédentaire pour une utilisation ultérieure. Selon TÜV Association, les options abordables pour les petits systèmes de stockage d'une capacité inférieure à un kilowattheure commencent autour de 400 euros.

Cependant, le stockage de batteries pour les dispositifs solaires pour balcon peut ne pas être rentable pour tout le monde, comme le recommande l'Association fédérale des centres de consommation en raison d'un manque de produits attractifs. Pour les petites installations avec un ou deux modules, l'électricité excédentaire produite peut être trop faible pour justifier l'investissement dans le stockage, selon TÜV Association.

Profitez du don du soleil : utilisez-le aux heures de pointe

Cependant, pour les grandes installations avec quatre ou cinq modules, le stockage de batteries peut être une option judicieuse - surtout si elles sont achetées à un prix abordable, selon TÜV Association. Utiliser vos propres systèmes de stockage, tels que des batteries de voiture usagées, avec votre centrale électrique de balcon est très dangereux et est vivement découragé par le Centre de consommation.

Au lieu de cela, maximisez l'autoconsommation sans stockage en utilisant des appareils électriques pendant les heures ensoleillées, par exemple en faisant toujours fonctionner le lave-vaisselle à midi lorsque la production solaire est à son apogée. Si vous n'êtes pas chez vous pendant les heures de pointe, vous pouvez utiliser une minuterie intégrée aux dispositifs ou vous fier à des interrupteurs programmables.

Anticipez : Combien d'énergie ai-je besoin ?

Il est crucial de choisir un système qui peut répondre aux besoins en électricité de votre ménage. L'Agence allemande de l'environnement recommande qu'un module abordable d'une puissance de 400 watts peut être la meilleure option pour certaines maisons.

Vous pouvez estimer la taille appropriée pour votre ménage plus précisément en utilisant le simulateur solaire enfichable de HTW Berlin. Le simulateur vous permet de définir divers paramètres et de calculer le taux d'utilisation et les économies avec différents modules. Le calculateur offre également l'option de comparer différents variants avec et sans stockage de batteries.

