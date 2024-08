- L'utilisation de voitures tirées par des chevaux diminue de plus en plus.

L'utilisation de voitures à chevaux diminue sur l'île frisonne de Juist. À partir d'octobre, HUF Spedition Juist GmbH ne proposera plus de promenades en voiture à chevaux de la ville de Juist à l'aéroport. Selon la directrice générale Nadja Tschovikov, l'activité n'est plus rentable en raison de la perte d'importance de l'aéroport, de nombreux visiteurs préférant les ferrys rapides. De plus, la disponibilité croissante de scooters électriques de location contribue à cette tendance. Auparavant, l'entreprise était le seul prestataire de ce service.

Selon Tschovikov, "Nous ne pouvons plus couvrir nos coûts de fonctionnement avec les revenus du transport de passagers et devons faire face à cette situation." Plusieurs médias ont initialement rapporté la suspension de ce service de voiture à chevaux jusqu'à l'aéroport.

Les chevaux et les poneys sont relogés

Environ 20 chevaux et 7 poneys appartenant à l'entreprise ont été vendus, et de nouveaux logements sont recherchés pour les animaux restants, selon la directrice générale. L'avenir de l'entreprise reste incertain, mais Tschovikov affirme, "Nous nous efforçons de préserver une partie de notre activité." L'entreprise a toujours des contrats de transport de marchandises jusqu'à la fin de l'année.

Sur le plan économique, l'entretien des chevaux sur ces îles est un défi, selon Tschovikov. En raison de la nécessité d'acheminer de nombreux articles depuis le continent, il est coûteux de garder les chevaux. De plus, il n'y a pas de maréchal-ferrant ou de vétérinaire sur Juist, ce qui complique encore les choses. Avec une situation de commande peu fiable, la situation devient difficile.

Réduction du nombre d'entreprises de voitures à chevaux

Le nombre d'entreprises de voitures à chevaux sur Juist a diminué de six à trois ces dernières années, selon Tschovikov. Outre HUF Spedition Juist, il y a deux autres prestataires de transports commerciaux sur l'île. L'un est une entreprise purement logistique, tandis que l'autre transporte également des passagers. "Beaucoup sont partis", a déclaré Tschovikov. Son entreprise est un centre de formation de conducteurs de voitures à chevaux commerciaux, mais "il n'y a que quelques endroits où les promenades en voiture à chevaux commerciales restent pertinentes".

Outre Juist, Baltrum est une autre île frisonne où les voitures à chevaux façonnent le mode de vie de l'île. Cependant, la longévité de cette tradition tirée par des chevaux est incertaine. De nombreuses tâches peuvent maintenant être accomplies à vélo électrique et à vélo de livraison électrique.

Compte tenu des difficultés à maintenir les entreprises de voitures à chevaux en raison de la demande déclinante et des coûts élevés, la diversification des services est envisagée. HUF Spedition Juist GmbH, par exemple, étudie la possibilité d'offrir des formes mixtes de transport, combinant les voitures à chevaux traditionnelles avec des alternatives modernes comme les vélos électriques ou les vélos de livraison électriques, pour attirer un public plus large et préserver une partie de leur patrimoine.

Malgré les difficultés persistantes, Tschovikov exprime l'espoir que les solutions de transport mixtes pourraient aider à relancer l'industrie des voitures à chevaux, assurant ainsi un héritage mixte qui reflète l'histoire riche de Juist tout en répondant aux besoins contemporains.

