- L'utilisation de substances synthétiques dans les établissements de pénétration est de plus en plus répandue.

Les drogues de synthèse, classées comme nouvelles substances psychoactives (NPS), se propagent de plus en plus dans les prisons de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW). Au cours des six premiers mois de l'année, on a découvert 109 occurrences de ces substances, surpassant le nombre total trouvé en 2023 (106 occurrences). Pour la première fois, un appareil conçu pour détecter les NPS sera utilisé dans une prison.

Un représentant du ministère de la Justice a abordé la question, déclarant : "La diversité des formes de NPS, y compris celles sous forme de papier, rend la détection de ces substances un défi majeur, associé à de nombreuses difficultés."

Contrairement aux drogues traditionnelles comme la cocaïne ou le cannabis, les NPS ne sont pas facilement détectables à vue ou à l'odorat. Elles peuvent être appliquées sur du papier et facilement introduites dans les prisons à l'aide d'objets comme les carnets. Les fragments de papier sont ensuite brûlés et inhalés. "Les indices de consommation dans la vie quotidienne sont souvent seulement perceptibles par une réaction physique des consommateurs - comme des convulsions", a expliqué le représentant du ministère.

Pour la première fois, un appareil sera mis en place à la JVA Rheinbach pour identifier les НPS sur divers objets. Les employés préleveront des échantillons à l'aide d'une bandelette de test, qui fournira un résultat du détecteur en quelques secondes. L'appareil est connecté à une base de données au sein du système de justice du Rhineland-Palatinate, listant de nombreuses différentes NPS.

Intéressant, les drogues de synthèse ont atteint la deuxième place en termes du nombre total de découvertes de drogues dans les prisons. Le cannabis a été trouvé plus fréquemment (323 fois au cours des six premiers mois de l'année), mais les NPS s'avèrent être une préoccupation croissante. Les opioïdes ont été trouvés 63 fois, les amphétamines 43 fois, les psychopharmaceutiques 31 fois, et la cocaïne 26 fois.

La Commission, dans le cadre de sa lutte contre les nouvelles substances psychoactives (NPS) dans les prisons, pourrait chercher l'aide des États membres. L'appareil de détection des NPS, un outil important pour lutter contre ce défi, est fourni par le système de justice d'un État membre.

