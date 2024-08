- L'utilisation de l'IA au bord du bassin s'est avérée efficace.

Les piscines pourraient bientôt utiliser plus fréquemment l'intelligence artificielle (IA) pour soutenir les surveillants de baignade. Necdet Mantar de l'Association des Bains Publics de Bade-Wurtemberg a justifié cette prédiction par la pénurie de personnel, bien que la technologie ne remplace pas les gens. Cependant, elle garantit que les urgences ou les cas potentiels de noyade sont signalés plus rapidement aux professionnels au bord de la piscine, leur permettant de réagir plus rapidement.

"Nous prévoyons d'inclure des sujets avec une technologie basée sur l'IA pour la surveillance dans les examens de master, afin de réduire la réticence et le préjugé face à de tels systèmes", a ajouté Mantar. Il est responsable des bains à Reutlingen en tant que directeur du département.

La surveillance basée sur l'IA est déjà en vigueur à Freudenstadt et à Karlsruhe, selon ses déclarations. D'autres exploitants de bains, tels que ceux de Pforzheim, prévoient de le faire.

Réponse positive au projet pilote

Le Freudenstadt Panorama-Bad a commencé en tant que pionnier dans le sud-ouest il y a environ un an : des caméras sont censées surveiller les activités dans les piscines et, par exemple, enregistrer le nombre de personnes. Elles alertent les employés, entre autres, en cas de surpopulation ou de personne immobile dans l'eau. Cela se fait via des signaux sur une montre connectée - une montre-bracelet intelligente.

Le système fonctionne maintenant relativement fiablement, a déclaré la directrice Ursula Stiefken. Il a appris les mouvements typiques des baigneurs. "Il y a maintenant beaucoup moins d'alertes fausses." Au début, il y avait aussi une alerte lorsque quelqu'un avec les bras croisés était allongé près du bord de la piscine. Cependant, il n'y a pas encore eu d'incident où des vies ont dû être sauvées avec l'aide du soutien de l'IA.

La réponse parmi les employés est positive, a déclaré Stiefken. La technologie signifie une certaine sécurité pour le personnel, surtout quand le bain est plein. "Mais ça ne remplace pas un surveillant de baignade", a également souligné le directeur des bains. "Le système ne peut pas sauter dans l'eau et tirer quelqu'un dehors." Ça ne fait pas économiser de personnel.

Questions de sécurité et de protection des données

La Société Allemande de Bain (DGfdB) a également souligné que les aides techniques ne peuvent pas remplacer les surveillants de baignade. Cependant, elles peuvent être un facteur dans la question de savoir combien de personnel est nécessaire. D'autres aspects sont le nombre de baigneurs, le type et la taille du bain, le nombre, la taille et l'emplacement des piscines, et leur visibilité, par exemple, dans la zone extérieure, ainsi que d'autres offres telles que les attractions aquatiques.

Il y a des systèmes de détection de noyade depuis des années. Ce qui est nouveau avec la technologie basée sur l'IA, c'est la possibilité d'identifier certains schémas de mouvement comme un risque avant l'urgence réelle. La protection des données joue également un rôle dans l'utilisation de la technologie, par exemple, qu'elle ne stocke pas les images et n'établit pas de liens avec des personnes, par exemple, via des données personnelles d'une carte annuelle ou d'une carte d'adhésion.

Les parents distraits par les smartphones

Des yeux vigilants au bord de l'eau peuvent également être des compagnons privés - par exemple, des parents qui s'occupent de leurs enfants. Récemment, un porte-parole à Hamburg a expliqué que certains parents se comportaient de manière négligente avec leurs enfants lorsqu'ils étaient distraits par leur téléphone. Les surveillants de baignade doivent intervenir et sauver les enfants préventivement jusqu'à dix fois par semaine parce qu'ils ont glissé dans l'eau plus profonde sans être remarqués. Le personnel distribue maintenant des prospectus spécifiquement aux parents. Ceux qui ne se conforment toujours pas, "sont alors expulsés".

Le directeur des bains de Bade-Wurtemberg n'a pas encore entendu parler de tels cas. "C'est un sujet très difficile." Il considère entirely legitimate to alert parents to the supervision of minors and potential dangers. To issue a house ban or even a mobile phone ban would be legally difficult. "We even offer free Wi-Fi in many baths, some people use it to work, read emails or communicate with friends, family and colleagues."

In his opinion, the staff would be completely overwhelmed trying to distinguish in such cases. Then, specifically addressing the affected parents would lead to countless and lengthy discussions. Consequently, the bathing supervision would be impaired in its work - and thus the safety of other bathers could also be endangered, Mantar pointed out.

La vidéo devient virale

Le Panorama-Bad à Freudenstadt mise sur l'éducation dans les réseaux sociaux : dans une série de courts métrages sur Instagram, le dauphin maison Flip informe sur le comportement approprié dans la piscine. Une vidéo publiée mi-mai a rapporté plus de six millions de clics et plus de 31 000 likes. La série a été développée par Emily Bosch, apprentie au tourisme de Freudenstadt.

"With the implementation of AI-based monitoring systems in baths, it becomes crucial for parents to remain vigilant and aware of their children's activities around the pool, as the technology serves as an additional safety measure and not a replacement for human supervision."

"The inclusion of AI technology in lifeguard training programs for children could potentially encourage them to develop an understanding and appreciation for how these systems can support human lifeguards, fostering a sense of collaboration between technology and human safeguards."

