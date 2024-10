L'usine du Tennessee affirme que ses employés ont eu le temps d'évacuer pendant l'inondation de Helene, mais les parents des personnes qui ont été tragiquesement emportées expriment des opinions différentes.

Ibarra Mendoza a partagé avec CNN affilié Univision que Bertha Mendoza, avant d'être entraînée par les eaux de crue de l'ouragan Helene, a dit qu'elle aimait ses enfants et ne serait pas joignable en raison d'un téléphone humide. Depuis, il n'a plus eu de ses nouvelles.

La grand-mère de 56 ans était l'une des 11 travailleurs d'une usine de plastique du Tennessee qui ont péri dans la catastrophe. Seulement cinq ont pu être sauvés. L'Associated Press a rapporté que quatre employés d'Impact Plastics à Erwin sont toujours portés disparus, et deux ont été confirmés morts, y compris Mendoza.

Les familles des victimes et les employés d'Impact Plastics réclament des explications sur le fait qu'ils affirment avoir été contraints de travailler dans des conditions météorologiques difficiles, et certains ont été informés qu'ils ne pouvaient pas partir alors que des avertissements de fortes précipitations dans la zone inondable étaient émis. Impact Plastics nie fermement ces allégations, affirmant qu'aucun employé n'a été empêché de partir.

Deux enquêtes sont maintenant en cours sur la tragédie alors que divers partis rapportent des versions différentes de ce qui s'est passé juste avant que les eaux de crue n'envahissent la région.

Les familles des disparus attendent anxieusement tout renseignement sur le sort de leurs proches, alors que de nombreuses communautés luttent encore contre les pénuries de nourriture, d'eau, d'électricité et de communication. Les vents puissants et les inondations d'Helene ont causé plus de 800 kilomètres de destruction de la Floride aux Appalaches du Sud.

Deux travailleurs d'Impact Plastics ont déclaré avoir été informés de continuer à travailler, à peine à un mile d'un hôpital où plus de 50 personnes ont dû être secourues sur le toit en raison des eaux de crue élevées. Bien que la société nie ces allégations, elle a affirmé que tous les employés ont été informés de quitter le site au moins 45 minutes avant que les inondations ne submergent le parc industriel, selon un communiqué publié jeudi soir.

Le Bureau d'enquête du Tennessee et l'Administration de la sécurité et de la santé au travail du Tennessee enquêtent sur les décès survenus sur le lieu de travail.

Au moins 200 personnes ont perdu la vie en raison des effets de l'ouragan Helene dans six États, un nombre que les officiels craignent de voir augmenter à mesure que les opérations de secours et l'aide aux régions touchées progressent une semaine après le passage de l'ouragan.

Désaccord général sur les avertissements donnés

Une analyse préliminaire de l'incident de crue du 27 septembre a indiqué que tous les membres du personnel avaient quitté l'usine moins d'une heure après la perte de courant et la diffusion d'alertes sur les téléphones portables, selon Impact Plastics. Les contremaîtres n'ont pas interdit aux employés de partir et n'ont menacé personne de licenciement, a déclaré la société.

Les allégations d'Impact Plastics selon lesquelles la direction n'a empêché personne de partir ne correspondent pas à ce que l'avocat de la famille de Mendoza, Greg Coleman, a été informé par d'autres, a-t-il déclaré à CNN's "The Source with Kaitlin Collins" jeudi.

"Le problème avec ce récit, c'est qu'il ne correspond pas à ce que la plupart des gens disent ou avec quoi ils sont d'accord. En fait, c'est exactly the opposite," a déclaré Coleman. "Nous avons déjà parlé à plusieurs personnes qui, pour le dire gentiment, sont en désaccord avec ce que dit la société."

La direction est partie environ 45 minutes après la fermeture de l'usine et le départ des autres employés, a déclaré la société.

‘Les faits montrent que les employés ont eu la possibilité de quitter l'usine au moins 45 minutes avant que la force colossale de la crue ne frappe le parc industriel,’ a déclaré Gerald O’Connor, fondateur, président et PDG d'Impact Plastics, dans une déclaration vidéo jointe au communiqué de jeudi de la société. ‘À notre connaissance, personne n'est mort sur le site de l'entreprise.’

Un travailleur qui a réussi à s'échapper a déclaré avoir demandé la permission de partir lorsqu'il a vu un parking inondé, mais qu'on la lui a refusée. Un autre employé, Jacob Ingram, a déclaré à CNN affilié WVLT qu'on lui avait dit, ‘pas encore’, lorsqu'il avait demandé à partir.

Des voitures et des pick-up étaient immergées dans des eaux brunes, boueuses et rapides, tandis que des vents hurlants faisaient rage en fond, comme on peut le voir sur une vidéo prise par Ingram, qui a déclaré à WVLT que des vies auraient pu être sauves si les gens étaient partis plus tôt. Sur une vidéo, plus de la moitié d'un bâtiment d'entreprise a été engloutie par les eaux de crue.

Impact Plastics a soutenu que son parking se trouve dans une zone basse propice à l'accumulation d'eau, mais son analyse a révélé que l'eau dans le parking était d'environ 15 cm de profondeur autour du moment où les employés ont été congédiés. ‘Le devant de l'usine semble avoir été praticable’, a déclaré la société.

‘L'analyse subséquente de la vidéo enregistrée et de photographies a identifié à la fois des employés présents et absents qui ont quitté la propriété d'Impact Plastics et sont restés sur South Industrial Drive pendant environ 45 minutes après la fermeture de l'usine.’ a conclu l'examen préliminaire. ‘Ce groupe a depuis été soit secouru, soit rapporté comme manquant ou décédé.’

Lorsque le premier tour de travail de la société a commencé à 7 h CT le 27 septembre, il n'y avait pas d'alerte ou d'avertissement de crue, a insisté Impact Plastics. L'eau a commencé à s'accumuler dans le parking vers 10 h 35, l'électricité a été coupée à 10 h 39 et les avertissements ont été diffusés sur les téléphones portables environ une minute plus tard, selon la société.

Cependant, de multiples avertissements de crue et d'orage, ainsi que des alertes sur les téléphones portables du Service météorologique national, ont été émis pour la zone incluant l'usine de plastique du Tennessee avant le début du dernier tour de travail. Un avis de crue, qui incluait des avertissements de la pluie d'Helene, a été émis pour la zone le mardi et un avertissement de crue éclair a été émis à 9 h 14, heure locale, le vendredi matin.

"Rendez-vous sur les hauteurs aussi rapidement que possible. Agissez rapidement pour protéger votre vie", exhortait l'avertissement pour une crue potentielle.

"Les travailleurs ont été ordonnés de quitter le site après une panne de courant et au plus tard à 10 h 50, comme annoncé en anglais et en espagnol par la société", a-t-il été déclaré. Les officiels supérieurs, y compris O’Connor, ont fait des efforts pour déplacer le serveur et les documents importants, et sont partis en dernier autour de 11 h 35, selon la société.

O'Connor a réclamé une enquête le lendemain de l'inondation dans sa déclaration, mentionnant qu'il avait publié un communiqué de presse en raison de "menaces de mort", mais aucun détail supplémentaire n'a été fourni sur ces menaces.

Les employeurs ont 8 heures pour signaler un décès sur le lieu de travail, a déclaré TOSHA conformément à la loi du Tennessee dans un communiqué de presse mercredi. L'agence, en collaboration avec le TBI, n'avait toujours pas reçu de rapport de décès d'Impact Plastics mercredi soir. Il n'était pas immédiatement clair si des décès sur le lieu de travail s'étaient produits, car le fondateur de la société a confirmé qu'il n'y avait eu aucun décès sur le site de l'entreprise. Le rapport initial de la société a également indiqué, à sa connaissance, qu'il n'y avait personne piégé à l'intérieur de l'usine ou sur les lieux.

CNN a contacté l'Agence de gestion des urgences du comté d'Unicoi pour obtenir un commentaire, mais n'a pas encore reçu de réponse.

"En de tels moments, les mots semblent insuffisants pour exprimer la peine que nous ressentons tous", a déclaré la société dans son examen préliminaire. "La récente inondation a endommagé notre usine et, plus tragique encore, a coûté la vie à certains de nos collègues et amis estimés. Nos pensées accompagnent leurs familles et proches."

"Nous n'aurions pas dû être là"

Impact Plastics a noté jeudi dernier que la météo était surveillée, et bien que la pluie avait été forte la nuit précédente, elle avait diminué le matin, selon un communiqué donné à CNN affilié WCYB.

Cependant, ce n'est qu'une fois que le parking de l'usine et la route de service adjacente étaient couverts d'eau et que l'usine avait perdu de l'électricité que les employés, dont certains ne parlaient pas anglais, ont été invités à rentrer chez eux par des gestionnaires bilingues, a déclaré Impact Plastics.

"La plupart des employés sont partis rapidement, mais certains sont restés sur les lieux ou à proximité pour des raisons inconnues", a déclaré la société.

L'employé Robert Jarvis s'est présenté au travail vendrediDespite the flooded area, as the power went out at the factory. He then received a text informing him of the flooded parking lot, so he moved his car to un lieu plus élevé, a-t-il déclaré.

Jarvis a réussi à s'échapper en sécurité avec l'aide d'un homme conduisant un quad qui a pris lui et d'autres, sauvant sa vie, a-t-il dit à WCYB.

"Nous avions une entrée et une sortie", a déclaré Jarvis. "Et quand ils nous ont dit que nous pouvions partir, la sortie était bloquée, alors nous étions coincés dans la circulation sur cette route, ne sachant pas quoi faire."

Un camion appartenant à une entreprise voisine et conduit par un de ses employés a pris certains des employés de l'usine, selon Impact Plastics, mais l'eau montante a fait basculer le camion, laissant cinq employés et un contractant portés disparus, a déclaré la société.

Cinq autres personnes qui étaient sur le camion lorsqu'il a basculé ont réussi à s'échapper et ont été évacuées plus tard, selon l'usine. La direction a appelé à l'aide d'urgence, et un hélicoptère de la Garde nationale a sauvé les cinq employés, a déclaré la société.

"Ça fait mal de savoir qu'ils n'ont pas réussi à s'en sortir, et moi oui", a déclaré Jarvis, luttant contre les larmes.

Maintenant, Jarvis n'a qu'une question pour Impact Plastics : "Pourquoi nous avez-vous fait travailler ce jour-là ? Pourquoi ? Nous n'aurions pas dû travailler. Nous n'aurions pas dû être là. Aucun de nous n'aurait dû être là."

"Ça me brise le cœur pour ceux qui ont perdu la vie", a déclaré Jarvis. "Je travaillais avec eux tous les jours, et nous étions comme une famille, partageant des histoires, des blagues. Et ça me brise le cœur de voir qu'ils sont morts, tous à cause de l'avidité, je crois."

Les familles des employés d'Impact Plastics, y compris la famille Mendoza, réclament des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont prétendument été contraints de travailler dans des conditions météorologiques difficiles malgré les démentis d'Impact Plastics. Plusieurs employés ont affirmé qu'ils avaient été informés de travailler malgré les avertissements de fortes précipitations et de conditions propices aux inondations.

La controverse concernant les mesures de sécurité lors de l'incident de flooding a conduit à deux enquêtes par le Tennessee Bureau of Investigation et la Tennessee Occupational Safety and Health Administration. Les familles attendent anxieusement toute information concernant leurs proches, car les événements tragiques continuent de toucher de nombreuses communautés.

