- L'usine de production de Zwieback est en feu.

À l'usine de produits de boulangerie de la marque Brandt, située à Landshut, un incendie s'est déclaré. Selon un représentant du quartier général de la police de Basse-Bavière à Straubing, aucun blessé n'a été signalé pour le moment. Le nombre exact de personnes présentes dans l'usine lors de l'incident n'a pas été communiqué, mais toutes ont été évacuées en toute sécurité.

Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent. Les résidents ont été priés de fermer leurs fenêtres et portes en raison de la fumée dense. L'incendie est censé avoir pris naissance au deuxième étage de l'unité de stockage de carton, où il brûle actuellement avec force. La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée, et aucun détail sur l'ampleur des dommages n'est disponible pour le moment.

Au cours de l'évacuation, plusieurs chapeaux ont été laissés sur les bureaux des travailleurs de l'usine. Malgré la fumée, un pompier a réussi à récupérer un chapeau de la salle de contrôle pour protéger ses yeux.

Lire aussi: