L'usine de fabrication de TSMC à Dresde est-elle à l'origine d'une forte croissance de l'emploi?

Aujourd'hui a Dresde, en Saxe, a eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre d'une usine de semi-conducteurs par le principal fabricant taïwanais, TSMC. L'événement devrait attirer des personnalités telles que le chancelier allemand Olaf Scholz, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le ministre-président de Saxe Michael Kretschmer, ainsi que le membre du conseil d'administration de TSMC C.C. Wei.

L'Allemagne s'attend à ce que le projet renforce son industrie domestique des semi-conducteurs, tandis que la Saxe prévoit des milliers d'opportunités d'emploi. Selon le PDG de l'association de l'industrie Silicon Saxony, Frank Bösenberg, la construction de l'usine de TSMC devrait créer environ 6 000 emplois au fil des ans. Bösenberg a également déclaré qu'il y a trois emplois créés chez les fournisseurs et les services pour chaque emploi dans une usine de puces.

Ce n'est pas seulement TSMC, mais d'autres entreprises de semi-conducteurs comme Intel et Infineon prévoient également d'étendre leur présence en Saxe. Selon le "Handelsblatt", l'emploi régional dans les industries des microélectroniques et du logiciel pourrait atteindre plus de 100 000 d'ici 2030.

TSMC profite de la croissance de l'intelligence artificielle (IA) qui nécessite des puces puissantes en raison des fortes demandes de calcul. Pour réduire la dépendance aux importations asiatiques, les entreprises de puces investissent lourdement aux États-Unis et en Europe. Cependant, l'extension de la capacité est un processus long dans le temps, et la production à Dresde est prévue pour commencer en 2027, selon un communiqué de TSMC datant d'août 2023.

Le choix de l'emplacement est stratégique

Le choix de l'emplacement n'est pas fortuit : actuellement, presque la moitié des semi-conducteurs européens proviennent de Saxe. Un écosystème de puces mondialement reconnu s'est développé, englobant de nombreuses institutions de recherche et fournisseurs, issu de décennies d'expérience dans le secteur des semi-conducteurs à Dresde. La première usine de semi-conducteurs a été installée ici dès 1961, à l'époque de l'Allemagne de l'Est.

Il est important de noter que le gouvernement allemand offre une subvention de cinq milliards d'euros pour soutenir la construction de l'usine. Le spécialiste des semi-conducteurs Peter Fintl, de la société de conseil Capgemini, estime que "les subventions accordées par l'Europe compensent en partie les désavantages de l'emplacement". Pour rester compétitif avec l'Asie, soit des conditions à long terme améliorées doivent être en place, soit des subventions directes doivent compenser les désavantages.

Fintl considère l'investissement comme judicieux. Il constate souvent des débats sur la raison pour laquelle tant d'investissements sont faits dans cette technologie et comment les entreprises européennes n'en profitent pas. Il explique que "l'industrie des semi-conducteurs ne se limite pas à créer des emplois dans les usines. Elle génère un écosystème plus large d'opportunités d'emploi".

La sécurité de l'emploi est incertaine

Cependant, Infineon et Intel ont récemment annoncé des licenciements. Le PDG de l'Institut de recherche économique de Halle, Reint Gropp, est critique envers les subventions. Il a déclaré que les autorités gaspillent de l'argent en soutenant des entreprises rentables. Gropp pense qu'il ne devrait pas y avoir de subventions.

Le PDG de Globalfoundries partage également cette opinion. Il trouve déconcertant que TSMC reçoive des subventions pour une usine alors que d'autres ne

