- L'usine de fabrication de puces de Dresde est un pionnier dans les efforts de l'Union européenne pour innover dans une nouvelle technique de fabrication de puces.

Le lancement de la construction est marqué par une cérémonie symbolique, la branche européenne du géant des semi-conducteurs TSMC est lancée. "Le plus grand fabricant de microprocesseurs au monde pose le pied sur notre continent, en s'associant à trois poids lourds européens", a noté la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de l'événement à Dresde.

La collaboration entre TSMC et les géants de l'industrie basés à Dresde, Bosch, Infineon et NXP Semiconductor, implique un investissement d'environ dix milliards d'euros. TSMC conservera une participation de 70 %, tandis que chacun des partenaires détiendra une part de 10 %. L'usine sera connue sous le nom de European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC). Le ministère fédéral allemand de l'Économie contribuera cinq milliards d'euros pour soutenir le projet.

Au-delà des avantages pour Dresde et la Saxe, von der Leyen a souligné que toute l'industrie européenne bénéficiera d'une meilleure fiabilité des chaînes d'approvisionnement et d'un accès à des produits adaptés à ses besoins spécifiques. "Dans une époque de confrontations géopolitiques croissantes, TSMC tirera également parti de la diversification géographique vers l'Europe", a-t-elle insisté.

Scholz se réjouit de la décision

"Nous sommes ravis d'accueillir un acteur majeur du marché mondial des semi-conducteurs ici même", a déclaré le Chancellor allemand Olaf Scholz (SPD) lors de la cérémonie. Les semi-conducteurs sont le sang de l'économie du 21ème siècle, avec des avancées technologiques qui façonnent les économies autour de deux tendances clés : la numérisation universelle de notre vie quotidienne et le passage des ressources énergétiques fossiles.

Avec la nouvelle usine de Dresde, TSMC vise à répondre à la demande croissante de semi-conducteurs des secteurs automobile et industriel en pleine expansion en Europe. "En établissant cette installation de production de pointe en Europe, nous pourrons fournir nos techniques de fabrication révolutionnaires de TSMC à nos clients et partenaires européens de manière beaucoup plus pratique", a déclaré le PDG de TSMC, C. C. Wei.

La production est prévue pour débuter en 2027, avec une priorité donnée aux puces de l'industrie automobile. La première usine de TSMC en Europe devrait créer 2 000 nouveaux emplois.

