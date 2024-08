- L'usine de fabrication de paniers de bord de mer la plus ancienne d'Allemagne assure un nouveau départ

L'usine de paniers de plage la plus ancienne d'Allemagne, située à Heringsdorf, a connu un changement de propriétaire en raison de sa faillite. Le lundi, l'atelier de menuiserie Pohl de Züssow, dans le district de Vorpommern-Greifswald, a acquis l'entreprise et l'ensemble de ses 14 employés, selon les nouveaux propriétaires, Manfred et Josephine Pohl, qui l'ont rapporté.

À l'avenir, l'entreprise, qui a déposé son bilan en septembre 2023 en raison de difficultés financières, ne produira plus uniquement des paniers de plage. Manfred Pohl, dont l'atelier de menuiserie se concentre sur la conception d'intérieurs de yachts, prévoit de gérer les commandes de l'usine de paniers de plage en plus de son travail habituel.

Paniers à air chaud

De plus, l'usine fabriquera des paniers en matériaux naturels pour un fabricant de montgolfières basé dans le sud de l'Allemagne. Selon les plans, ces trois domaines devraient assurer une utilisation cohérente des ressources, a déclaré Pohl à l'agence de presse allemande Deutsche Presse-Agentur.

La Korbwerk Usedom GmbH & Co. KG, l'ancien nom de l'entreprise, devrait être renommé en Korbwaren 1925 Usedom GmbH & Co. KG. La production devrait être transférée de Heringsdorf à Ueckermünde, à proximité, selon Pohl, qui a déclaré avoir loué un atelier de production sur place.

Un coup de chance à la dernière minute

L'administrateur judiciaire Jörg Sievers a exprimé sa gratitude. "Au début, aucun investisseur n'a été trouvé, et nous avons envisagé de fermer l'entreprise", a-t-il déclaré. Les lettres de licenciement avaient été envoyées. Puis, Manfred Pohl a vu l'annonce dans le journal et les a contactés. "Lorsque nous avons découvert qu'il était vraiment intéressé, nous avons retiré les lettres de licenciement", ce qui s'est produit au printemps.

