Lusia Harris, la seule femme à avoir été officiellement recrutée par une équipe de la NBA, est décédée.

"Nous sommes profondément attristés d'apprendre que notre ange, notre matriarche, notre sœur, notre mère, notre grand-mère, notre médaillée olympique, la reine du basket-ball, Lusia Harris, est décédée inopinément aujourd'hui dans le Mississippi", indique le communiqué.

Lusia Harris a mené Delta State à trois championnats nationaux consécutifs de l'Association for Intercollegiate Athletics for Women (AIAW) de 1975 à 1977.

C'est à Delta State que le basket-ball féminin a été introduit aux Jeux olympiques de 1976. Harris a été sélectionnée dans l'équipe et a eu la particularité d'être la première femme à marquer un panier lors du premier match de la compétition. Les États-Unis ont remporté la médaille d'argent cette année-là.

Après sa carrière universitaire, le New Orleans Jazz de la NBA, qui a commencé à jouer en 1974 et qui déménagera plus tard à Utah, la sélectionne au septième tour de la draft NBA de 1977.

Une autre femme, Denise Long, a été sélectionnée en 1969 par les San Francisco Warriors, mais le choix a été annulé par la ligue, faisant de Harris la seule femme, à ce jour, à avoir été officiellement sélectionnée.

Pourtant, Harris a refusé l'offre du Jazz, désireuse de fonder une famille.

"J'ai pensé qu'il s'agissait d'un coup de publicité et j'ai eu l'impression de ne pas être assez bonne", a-t-elle déclaré dans "The Queen of Basketball", un court métrage sur sa vie et sa carrière. "J'ai donc décidé de ne pas y aller. Oui, j'ai dit non à la NBA".

"Je ne regrette pas de ne pas être allée à la NBA. Pas même un tout petit peu", a-t-elle ajouté.

La native de Minter City, dans le Mississippi, a été intronisée au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame en 1992 et a fait partie de la classe inaugurale du Women's Basketball Hall of Fame en 1999.

Harris est toujours la détentrice du record de points (2 891) et de rebonds (1 662) de la carrière de Delta State, a déclaré l'université.

"Les derniers mois ont apporté beaucoup de joie à Mme Harris, notamment la nouvelle du mariage prochain de son fils cadet et l'avalanche de reconnaissance reçue par un documentaire récent qui a attiré l'attention du monde entier sur son histoire", a déclaré sa famille dans le communiqué.

"On se souviendra d'elle pour sa charité, pour ses exploits sur le terrain et en dehors, et pour la lumière qu'elle a apportée à sa communauté, à l'État du Mississippi, à son pays en tant que première femme à marquer un panier aux Jeux olympiques, et aux femmes qui jouent au basket-ball dans le monde entier".

Jill Martin, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com