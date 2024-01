L'US Soccer accepte un accord sur l'égalité salariale

En vertu de ces accords, US Soccer deviendra "la première fédération au monde à égaliser les primes de la Coupe du monde de la FIFA" accordées aux équipes pour leur participation aux Coupes du monde.

"C'est un moment véritablement historique", a déclaré mercredi la présidente de l'US Soccer, Cindy Parlow Cone, dans un communiqué. "Ces accords ont changé le jeu pour toujours ici aux États-Unis et ont le potentiel de changer le jeu dans le monde entier".

Cone a ajouté : "L'US Soccer et les joueurs de l'USWNT et de l'USMNT ont réinitialisé leur relation avec ces nouveaux accords et nous conduisent vers une nouvelle phase incroyablement excitante de croissance mutuelle et de collaboration alors que nous poursuivons notre mission de devenir le sport prééminent aux États-Unis."

Dans le cadre de cet accord, US Soccer partagera une partie de ses "revenus de diffusion, de partenariat et de sponsoring avec un partage 50/50 de cette part entre l'USWNT et l'USMNT".

"Ils ont dit que l'égalité salariale entre les hommes et les femmes n'était pas possible, mais cela ne nous a pas arrêtés et nous sommes allés de l'avant et l'avons réalisée", a déclaré Walker Zimmerman, membre du groupe de direction de l'USNSTPA.

"Nous espérons que cela éveillera d'autres personnes à la nécessité de ce type de changement et que cela incitera la FIFA et d'autres pays à aller dans la même direction", a ajouté M. Zimmerman.

L'accord couvre également d'autres domaines tels que la garde d'enfants, les congés parentaux, l'invalidité de courte durée, les troubles de la santé mentale, les voyages et l'égalité de qualité des sites et des surfaces de jeu.

"Nous espérons que cet accord et ses réalisations historiques, non seulement en matière d'égalité salariale mais aussi d'amélioration de l'environnement d'entraînement et de jeu des joueuses de l'équipe nationale, serviront également de base à la croissance continue du football féminin aux États-Unis et à l'étranger", a déclaré Becky Sauerbrunn, joueuse de l'USWNT et présidente de l'USWNTPA.

L'actrice Jessica Chastain a tweeté "Gooooooal !" après que l'annonce a été rendue publique, reflétant l'état d'esprit de nombreuses personnes sur les médias sociaux.

Au début de l'année, l'US Soccer et l'USWNT ont conclu un accord pour mettre fin à un différend sur l'égalité salariale remontant à mars 2019, lorsque l'USWNT a intenté une action en justice contre l'US Soccer pour discrimination fondée sur le sexe.

Dans le cadre de l'accord, US Soccer a versé 22 millions de dollars aux joueuses dans l'affaire ainsi que 2 millions de dollars supplémentaires sur un compte "au profit des joueuses de l'USWNT dans leurs objectifs d'après-carrière et leurs efforts caritatifs liés au football féminin", selon une déclaration commune d'US Soccer et de l'USWNT.

L'annonce de mercredi concernant l'égalité salariale intervient six mois avant la participation de l'USMNT à la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui débutera le 21 novembre.

Source: edition.cnn.com