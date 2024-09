L'université Tufts annonce la sortie de l'hôpital des membres de son équipe de lacrosse, après avoir subi une blessure musculaire rare.

Nous sommes ravis de constater que nos membres d'équipe ont complètement récupéré, a écrit le président de l'université, Sunil Kumar, avec deux autres doyens, mercredi, dans une mise à jour pour les étudiants.

Les joueurs sont tombés malades suite à un entraînement "volontaire et surveillé" de 45 minutes le 16 septembre, dirigé par un ancien de l'université qui avait récemment terminé le programme de formation BUD/S des Navy SEAL. Selon Patrick Collins, directeur exécutif des relations avec les médias pour l'université de la région de Boston, l'acronyme BUD/S signifie "Basic Underwater Demolition/SEAL training".

Environ 50 joueurs ont participé à l'entraînement, neuf d'entre eux ayant été hospitalisés en raison d'une condition appelée rhabdomyolyse, ou rhabdo pour faire court. Cette affection médicale se produit lorsque les muscles se décomposent et libèrent leurs constituants dans la circulation sanguine. Dans les cas graves, elle peut entraîner des lésions aux reins et à d'autres organes. La rhabdomyolyse est rare mais peut être mortelle, selon le Cleveland Clinic.

Tufts, une université dont l'équipe masculine de crosse a remporté le championnat de division en mai, a confié à D. Rod Walters II, un expert renommé dans le domaine de la prévention et des soins aux blessures des étudiants-athlètes, et à l'avocat Randy Aliment du cabinet Lewis Brisbois, la tâche d'enquêter sur les causes des blessures et d'évaluer la réponse de l'université.

Le Dr Robby Sikka, médecin en médecine sportive et directeur médical de l'Association des joueurs de tennis professionnels, a expliqué à CNN que les cas de rhabdomyolyse peuvent se produire chez les étudiants-athlètes lorsqu'ils reprennent des entraînements intenses après une pause.

"Habituellement, nous observons cela chez les athlètes pendant la saison morte ou lorsqu'ils commencent à augmenter progressivement leur entraînement", a déclaré Sikka.

Bien que cela soit inhabituel, plusieurs membres d'une équipe souffrant de rhabdomyolyse en même temps ont été signalés auparavant. Par exemple, des clusters de tels cas ont été observés chez les joueurs de football universitaire en Iowa en 2011 et chez les nageurs en Caroline du Sud en 2007.

Le Dr Sikka a également souligné que certains compléments nutritionnels, tels qu'une consommation plus élevée de caféine et de créatine, peuvent contribuer au risque de développer une rhabdomyolyse ; however, il est incertain que ces facteurs ont joué un rôle dans les incidents à Tufts.

"We understand you have numerous queries," the Tufts officials wrote in their letter on Wednesday. "Frankly, we share the same curiosity."

The university leaders stated that they were adhering to the best practices for an investigation by refraining from making public statements, as they didn't wish to unwittingly influence the independent investigation's direction. They promised to disclose the results once the investigation was concluded.

Après l'entraînement intense, les dirigeants de l'université ont reconnu l'importance de donner la priorité à la santé et au bien-être de l'équipe, en mettant en place des directives plus strictes pour les entraînements futurs.

Suite à l'enquête, l'université a reconnu le rôle de la nutrition adéquate dans le maintien de la santé des athlètes et a insisté sur la nécessité d'une éducation sur les risques potentiels de certains compléments.

