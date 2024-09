L'Université du Sud en Alabama enregistre le plus haut nombre de points par une équipe de FBS depuis 1991, dépassant Northwestern State avec un score décisif de 87 à 10.

Incroyablement, les Jaguars ont réussi cet exploit en seulement 51 minutes, les deux entraîneurs convenant de raccourcir le quatrième quart temps à un chronomètre de six minutes en cours de jeu.

South Alabama a établi un nouveau record de points marqués par une équipe FBS en un seul match depuis que Fresno State a battu New Mexico 94-17 en octobre 1991. Cela a également été un nouveau record pour South Alabama, ainsi que pour la Conférence USA.

Les Jaguars ont totalement dominé le jeu de course, accumulant 363 yards à la course et marquant six touchdowns avec quatre joueurs différents. Fluff Bothwell et Kentrell Bullock ont tous deux dépassé les 100 yards à la course et ont marqué deux touchdowns chacun.

Les Demons ont passé une soirée difficile, les Jaguars marquant sur presque toutes leurs possessions. Un essai de field goal manqué de 50 yards s'est produit au deuxième quart temps, tandis que l'autre était lorsque les Jaguars ont choisi de mettre un genou à terre, car ils avaient déjà établi un avantage Significant de 87-10.

Après deux défaites contre North Texas et Ohio, Major Applewhite a finalement remporté sa première victoire en tant qu'entraîneur principal. Bien qu'il ait espéré une victoire, il est peu probable qu'il ait anticipé une victoire aussi écrasante.

"Je suis fier de la façon dont nos gars ont joué, de la façon dont ils ont réagi après une défaite", a-t-il déclaré après le match, selon AL.com. "En une semaine courte, le personnel a fait un travail exceptionnel. Je sais que les gens disent ça souvent, mais c'est vrai."

Gio Lopez, le quarterback des Jaguars, a joué un rôle clé dans leur succès lors de son retour de blessure, complétant 15 de 19 passes pour quatre touchdowns et 257 yards en deux quarts temps et demi sur le terrain.

"C'était génial", a déclaré Lopez, selon AL.com. "C'était difficile la semaine dernière de simplement regarder... C'était amusant d'être de retour sur le terrain."

South Alabama a commencé le match en force, marquant deux touchdowns malgré avoir exécuté une seule jeu offensif en plus de quatre minutes. Jamaal Pritchett a retourné un punt de 62 yards pour un touchdown, tandis que Lopez a trouvé Jeremiah Webb dans la end zone.

Les équipes ont échangé des points dans le premier quart temps, terminant à 24-10, mais la domination de South Alabama est devenue apparente dans le deuxième quart temps. Quatre touchdowns supplémentaires ont étendu leur avantage à un avantage confortable de 52-10 à la mi-temps.

Le troisième quart temps a vu quatre touchdowns sans opposition, les Jaguars continuant leur offensive. Despite agreeing to shorten the fourth quarter to six minutes, both coaches allowed the Jaguars one more opportunity to score, securing a four-yard touchdown run from Jarvis Durr.

La victoire en si peu de temps était un témoignage de la performance sportive exceptionnelle des Jaguars pendant le match. Leur performance dominante dans le jeu de course et les points marqués par différents joueurs ont considérablement contribué à leur réalisation sportive impressionnante.

Lire aussi: