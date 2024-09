L'université de Kiel porte un coup puissant aux motifs factuels

Les Rhein-Neckar Lions ont connu une défaite serrée à Leipzig et ont manqué l'occasion de prendre la tête du Championnat d'Allemagne de handball. Après leur victoire initiale contre SG Flensburg-Handewitt, THW Kiel a connu sa deuxième défaite en championnat. Les Zebras, après leur victoire contre les champions en titre SC Magdeburg, ont eu du mal à se remettre d'un premier tiers temps faible à Melsungen.

En Bundesliga, THW Kiel, connu pour sa domination au handball, a connu des revers après sa victoire contre SC Magdeburg. Quatre jours plus tard, les Zebras ont subi une défaite surprise de 21-25 (8-15) contre MT Melsungen, leur deuxième défaite de la saison. Ce résultat a entravé leur tentative de rejoindre le groupe de tête.

Pendant ce temps, les ambitions des Rhein-Neckar Lions pour au moins une leadership temporaire en championnat ont été anéanties après leur première défaite de la saison. Les champions précédents, avec un bilan impeccable, ont perdu d'un but contre SC DHfK Leipzig lors du premier match de la 4ème journée. SG Flensburg-Handewitt a conservé sa première place en tant que seule équipe de la compétition de premier niveau avec un bilan invaincu. Ils ont pu augmenter leur avance à deux points vendredi lors de leur match contre ThSV Eisenach. Melsungen et Leipzig ont terminé à égalité avec les Lions à la troisième et quatrième place.

Le joueur danois Emil Madsen s'est démarqué en tant que meilleur marqueur avec six buts pour les Zebras, mais cela n'a pas suffi à empêcher leur première défaite à domicile. Malgré leur bonne performance à Magdeburg, l'équipe de Filip Jicha n'a pas réussi à capitaliser sur son succès et a concédé l'avantage en début de partie. Les Hesse du Nord ont pris le contrôle et ont construit un avantage de sept buts. La deuxième victoire à l'extérieur de l'équipe est principalement due à la contribution importante du star letton Dainis Kristopans, qui a marqué sept buts.

À Leipzig, les Zebras ont remonté un déficit de cinq buts et semblaient sur le point de gagner à mi-chemin de la deuxième période. Cependant, encouragés par le septième meilleur marqueur Staffan Peter, les hôtes ont fait un comeback et ont coincé les visiteurs favoris.

