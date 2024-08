- L'Université de Jena accorde une grande importance à l'ouverture mondiale.

Universités, selon le dernier dirigeant de l'Université de Jena, devraient cultiver des perspectives mondiales, mais ne pas s'affilier à des partis politiques. "Nous prospérons le plus lorsque nous restons divers et dynamiques. Et je ne me sens pas obligé de soutenir une position politique. C'est une question de ce qui est le mieux pour l'université", a déclaré Andreas Marx.

La liberté de pensée allume l'innovation, catalysant la puissance académique et la valeur morale pour la nation. "Je me réjouirais si cet aspect était mis en avant", a déclaré le directeur de l'Université Friedrich-Schiller (USF) juste avant les sondages d'État.

Le soutien à Wagner face aux menaces

Sur le site X, l'université a apporté son soutien au directeur exécutif des fondations mémorials de Buchenwald et Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner. Il a fait face à des menaces de mort suite à sa lettre aux électeurs de Thuringe mettant en garde contre l'AfD. Wagner est également professeur d'histoire dans les médias et la vie publique à l'USF.

Les institutions académiques respectent un code d'impartialité. Avant les élections locales et régionales, les universités de Thuringe ont également participé à des campagnes incitant les étudiants à s'inscrire sur leur campus pour voter. Cela a été critiqué, par exemple, par l'AfD.

Au cours des derniers mois, les dirigeants universitaires ont signalé une certaine hésitation chez les étudiants potentiels en raison de l'atmosphère politique en Thuringe. Marx, qui a pris ses fonctions à Jena en août dernier, n'a pas encore rencontré ce problème. Jena conserve un fort attrait et accueille un climat favorable aux entreprises. "Conserver cette vitalité est essentiel. La perdre signifierait perdre des actifs matériels importants", a-t-il déclaré.

