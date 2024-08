Enthousiastes passionnés par la collecte d'objets divers - L'université de Hanovre crée une application pour identifier les champignons.

Un outil d'identification des champignons, baptisé ID-Logics, a été lancé par l'université de Hanovre. Cet outil, développé par une équipe de chercheurs, vise principalement les individus qui manquent d'un mentor pour les enseigner à identifier les champignons, comme l'a révélé l'université. En effet, cueillir des champignons sans connaissance adéquate peut conduire à la collecte accidentelle de spécimens toxiques.

Bien que ce ne soit pas entièrement nouveau, l'outil a été étendu pour inclure une fonction d'identification des champignons. Jusqu'à présent, seuls les animaux et les plantes pouvaient être identifiés à l'aide de l'outil. L'objectif est de rendre le fascinant monde des champignons plus accessible et de dissiper toute appréhension que les gens peuvent avoir à leur égard, a déclaré l'université. De plus, l'outil sert également de support éducatif.

Contrairement à d'autres outils similaires, ID-Logics ne fonctionne pas sur la reconnaissance automatique par images. Le risque de méprise est trop élevé. Au lieu de cela, l'outil invite les utilisateurs à fournir des détails tels que la couleur ou la forme du champignon. Comme mentionné, "Plus les caractéristiques fournies sont nombreuses, plus l'espèce de champignon potentielle est réduite", précise-t-il. Cependant, il est recommandé de consulter un expert en cas de doute.

Le projet, financé principalement par la Fondation environnementale Bingo de Basse-Saxe, a impliqué non seulement l'université, mais aussi l'association environnementale BUND et la Société allemande de mycologie, qui se concentre sur la recherche sur les champignons.

