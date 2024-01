L'université de Gonzaga suspend les billets d'abonnement du célèbre John Stockton pour avoir défié l'obligation de porter un masque Covid-19.

L'ancien meneur de jeu du Utah Jazz a confirmé que l'école avait suspendu ses billets lors d'une interview samedi.

"En fait, ils m'ont demandé de porter un masque pour les matchs et, en tant que personnalité publique, quelqu'un d'un peu plus visible, je me suis un peu fait remarquer dans la foule", a déclaré Stockton. "C'est pourquoi ils ont reçu des plaintes et ont eu l'impression que les supérieurs, quels qu'ils soient - ils n'en ont pas parlé, mais ils ont eu l'impression que les supérieurs, quels qu'ils soient, allaient devoir soit me demander de porter un masque, soit suspendre mes billets.

Stockton a déclaré au Spokesman-Review que lui et l'école avaient "discuté de diverses questions relatives au COVID depuis quelques années".

CNN a contacté Stockton pour un commentaire.

Selon le Spokesman-Review, Stockton a fait part de son opposition aux vaccins Covid-19, aux fermetures d'écoles et à l'obligation de porter des masques. Il a déjà exprimé son point de vue dans le documentaire "COVID and the Vaccine : Truth, Lies and Misconceptions Revealed", qui comprend des commentaires de médecins connus pour diffuser des informations erronées.

Dans l'interview du documentaire, Stockton semble suggérer que plus de 100 athlètes professionnels sont morts à cause de la vaccination, alors qu'il n'y a aucune preuve à l'appui d'une telle affirmation.

"Je pense qu'il y a 150, je crois, plus de 100 athlètes professionnels morts - des athlètes professionnels dans la fleur de l'âge, qui sont morts après avoir été vaccinés, sur le terrain, sur le champ, sur le court", a déclaré Stockton dans l'interview du documentaire.

Selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies, les effets indésirables graves d'un vaccin Covid-19 sont rares. Les professionnels de la santé sont tenus de signaler les décès consécutifs à une vaccination, même s'il n'est pas certain que le vaccin en soit la cause. Ces rapports sont également rares, selon le CDC, et tous les décès signalés sont examinés pour déterminer s'ils sont potentiellement liés au vaccin.

"Les CDC reconnaissent 20 000 décès dus au vaccin dans leur système de notification des effets indésirables des vaccins (Vaccine Adverse Event Reporting System), ce qui ne représente qu'un pour cent des cas réels. Il est donc plus que probable que les chiffres réels soient bien plus élevés, mais c'est ce qu'ils sont prêts à concéder", a déclaré Stockton dans une longue interview accordée au Spokesman-Review. "Ils ont fermé les systèmes de vaccination précédents pour 25 décès et nous sommes bien au-delà des 20 000 qu'ils concèdent à nouveau. Plus d'un million de blessures".

Les rapports du système VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) des CDC sont volontaires - tout le monde peut en soumettre un - et un rapport ne signifie pas qu'un vaccin a causé l'effet indésirable qu'il décrit. Le CDC note que les rapports peuvent être inexacts, coïncidents ou invérifiables. Le CDC et la Food and Drug Administration des États-Unis utilisent le VAERS pour rechercher des schémas nécessitant une enquête plus approfondie.

"L'université Gonzaga continue de travailler dur pour mettre en œuvre et appliquer les protocoles de santé et de sécurité exigés par l'État et la politique de l'université, y compris le renforcement de l'exigence de masquage à l'intérieur", a déclaré l'école dans un communiqué dimanche.

"Les spectateurs des matchs de basket-ball sont tenus de porter des masques à tout moment", poursuit le communiqué de l'école. "Nous ne parlerons pas des mesures spécifiques prises à l'égard de certaines personnes. Nous prenons au sérieux l'application des protocoles de santé et de sécurité relatifs au COVID-19 et nous continuerons à évaluer la manière dont nous pouvons atténuer au mieux les risques posés par le COVID-19 grâce à des mesures appropriées. La récente décision de suspendre les concessions du McCarthey Athletic Center est un exemple de cette approche. L'université Gonzaga accorde la plus haute priorité à la protection de la santé et de la sécurité des étudiants, des employés et de la communauté".

Selon le site web de Gonzaga, une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif effectué dans les 72 heures précédant l'événement est nécessaire pour assister aux événements sportifs à domicile.

Stockton a déclaré dans l'interview du Spokesman-Review que sa relation avec l'école n'était pas définitivement rompue, mais qu'elle pourrait prendre du temps à se rétablir.

"Je pense qu'il est certain que cela met à l'épreuve (la relation avec Gonzaga). Je suis très lié à l'école", a déclaré Stockton. "Je fais partie de ce campus depuis que j'ai 5 ou 6 ans. Je suis né à quelques rues de là et je me faufilais dans le gymnase et je vendais des programmes pour assister aux matchs depuis que je suis tout petit. Je suis sûr que nous allons nous en sortir, mais cela ne se fera pas sans conflit.

Stockton a été repêché à Gonzaga lors de la draft NBA de 1984 et a joué 19 saisons avec le Utah Jazz. Meneur de jeu, Stockton détient le record de passes décisives en une saison, selon le site web du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Stockton faisait également partie de la "Dream Team" américaine de 1992 qui a remporté l'or, et il a de nouveau remporté l'or en 1996.

Jamie Gumbrecht, de CNN Health, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com