L'Université de Géorgie a battu un record en NFL avec 15 joueurs repêchés

Le record a été battu au sixième tour samedi, avec les sélections consécutives du cornerback Derion Kendrick et du tight end John FitzPatrick aux choix 212 et 213, pour porter le total à 15.

Le précédent record de l'école était de neuf joueurs en 2021, a indiqué la Géorgie dans un communiqué de presse.

Cinq Bulldogs ont été choisis au premier tour, dont le défenseur Travon Walker, qui a été sélectionné par les Jaguars de Jacksonville au premier rang. Le defensive tackle Jordan Davis a été choisi 12 fois plus tard, tandis que le linebacker Quay Walker, le defensive tackle Devonte Wyatt et le defensive back Lewis Cine ont complété les choix de la Géorgie au premier tour.

Le précédent record était détenu par l'université d'État de Louisiane, qui avait sélectionné 14 joueurs lors de la NFL Draft 2020.

Le 2022 NFL Draft s'est terminé samedi, s'étalant sur trois jours à Las Vegas.

Autrefois une procédure discrète menée dans une salle de conférence d'hôtel, la draft est devenue l'événement principal de l'intersaison de la NFL, à la fois à la télévision et en personne, donnant de l'espoir aux fans des joueurs de bas de tableau de la NFL et réalisant les rêves de toute une vie des meilleurs joueurs de football universitaire et de leurs familles.

L'installation de la draft à Las Vegas - deux ans après le déménagement des Raiders d'Oakland - illustre une fois de plus l'adoption rapide des paris sportifs par la NFL. Cette année, la scène principale s'est déroulée au LINQ Promenade, sur le Strip de Las Vegas, où Roger Goodell, commissaire de la NFL, a annoncé la sélection de chaque équipe au premier tour.

Source: edition.cnn.com