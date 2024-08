- L'Université de Dresde étudie les modes de transport de demain.

L'Université Technique de Dresde prévoit de s'intéresser à la mobilité de l'ère à venir avec un Smart Mobility Lab. Un imposant complexe de test de conduite et de vol d'une hauteur d'environ 30 mètres, s'étalant sur un hectare, est en construction sur un campus de recherche à Schwarzkollm, un quartier de Hoyerswerda. Ce complexe abritera des laboratoires spécialisés dédiés à l'innovation, aux tests, à la certification et au suivi technique des véhicules et aéronefs autonomes.

La majorité des plus de 100 millions d'euros d'investissement provient de fonds destinés à la transformation structurelle des régions de lignite. Le principal utilisateur du lab est prévu être le simulateur de conduite de Dresde, une installation de simulation géante qui déménagera de Freital près de Dresde à Hoyerswerda. Les activités de recherche y débuteront en 2027, créant plus de 300 nouveaux emplois.

L'infrastructure de recherche est également censée attirer des entreprises intéressées par la recherche collaborative. Selon la Rectrice de l'Université Technique de Dresde, Ursula Staudinger, "Le Smart Mobility Lab est un exemple exceptionnel de recherche interdisciplinaire de pointe à la TU Dresden et montre combien l'infrastructure de premier plan est essentielle pour la recherche de classe mondiale". Une telle infrastructure de recherche est également attractive pour les entreprises souhaitant entreprendre des recherches conjointes.

Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), a mis en avant le Smart Mobility Lab comme un exemple de la capacité d'innovation de Saxe. La mobilité avancée est l'un des domaines les plus importants de l'avenir dans la stratégie d'innovation de Saxe. Avec le campus de recherche, ils sont en train de créer de nouvelles structures économiques qui amélioreront le niveau de vie des habitants de la région de Haute-Lusace.

L'Université Technique de Dresde prévoit de renforcer encore sa recherche et son développement dans le domaine de la mobilité avec le Smart Mobility Lab. Le lab ne servira pas seulement aux besoins du simulateur de conduite de Dresde, mais encouragera également la recherche collaborative avec les entreprises intéressées, mettant en évidence l'importance de l'infrastructure solide pour la recherche novatrice dans ce domaine.

