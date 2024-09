L'univers dynamique du FC Bayern prend une teinte rose.

Au Bayern Munich, la température monte plus que jamais sous la direction de Vincent Kompany. Les géants bavarois, qui ont dû subir quelques changements pour se défaire de leur fardeau, sont actuellement sur une série de victoires. L'ambiance à la Säbener Straße est plus bouillonnante que jamais. Bayern est de plus en plus sous le charme de leur nouveau maestro, qui n'était même pas leur premier choix. Si l'expression "follement amoureux" n'était pas réservée à Thomas Tuchel, elle aurait pu être utilisée ici.

Mais ils n'ont pas envie de revivre l'époque Tuchel à Munich. Le patriarche du club, Uli Hoeneß, l'a clairement fait savoir dans plusieurs interviews. Maintenant, c'est au tour de Kompany de briller, et pour l'instant, c'est un succès. Cela l'aide qu'il n'est pas encore mis à rude épreuve. Leurs adversaires ont été relativement faibles. En coupe, c'était SSV Ulm 1846, en Bundesliga, ils ont affronté Wolfsburg, Freiburg et Kiel. Aucun de ces équipes n'est à la hauteur de Bayern. Pas le genre que Bayern considère comme leur égal. Et Dinamo Zagreb n'est même pas dans leur ligue. Lors de la première journée de la nouvelle Ligue des champions, les Croates ont été brutalement battus dans l'Allianz Arena de Munich, s'inclinant sur le score de 2:9.

"C'était une soirée difficile pour nous, Bayern est un autre monde", a déclaré l'entraîneur visiteur Sergej Jakirović. "En première mi-temps, nous n'avons pas bien joué, Bayern nous a laissés tranquilles. Après la mi-temps, nous avons marqué deux fois et avons eu une occasion d'égaliser. Mais nous avons été dépassés, Bayern a repéré les ouvertures. Nous avons été sévèrement punis pour chaque erreur. C'est une leçon pour nous."

Bayern a brièvement flirté avec la catastrophe.

Pendant quelques minutes, ils ont failli réaliser l'impossible. À la mi-temps, le FC Bayern menait 3:0, mais Manuel Neuer a dû quitter le jeu à cause d'une blessure. Kompany voulait protéger le gardien, mais l'entraîneur belge insiste sur le fait que Neuer n'était pas sérieusement blessé. C'est ce qu'il a dit après le match. Neuer lui-même a confirmé plus tard : "Rien de grave, juste un petit problème." La chute a perturbé son équilibre corporel. Après cela, il a senti quelque chose dans sa cuisse. Même pendant une pause dans le jeu, il a discuté avec le médecin de l'équipe.

Sven Ulreich a pris la relève et les Croates ont été pris au dépourvu. Ulreich a même empêché le 3:3. Cela aurait tout changé. Bayern était clairement supérieur, les invités ne pouvaient pas suivre. C'était toujours un trafic à sens unique, à grande vitesse, avec beaucoup d'enthousiasme et de désir insatiable. Thomas Müller a loué cela avant le match : "Nous travaillons sur les bonnes choses, avant tout avec la bonne attitude. C'est comme ça que ça marche, tout le monde dans l'équipe est mis au défi, et c'est comme ça que ça se passe maintenant."

Après une brève frayeur, les choses sont revenues à la normale. Bayern a pressé, Bayern a poussé, et a marqué but sur but. "Je suis heureux pour les gars. Je n'ai pas marqué les buts, ils l'ont fait. Malgré les deux buts contre leur camp, nous sommes restés calmes, c'était bien", a loué Kompany. "Mais bien sûr, nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire. Ce qui est vraiment important, c'est que nous avons un Harry Kane qui est prêt à défendre notre propre surface de réparation, et nous avons eu onze joueurs qui ont tout donné."

Harry Kane, le loué, a marqué quatre fois, trois sur penalty. Le nouveau signing Michael Olise a marqué deux fois. À la fin, Leroy Sané et Leon Goretzka ont également célébré. Goretzka, qui était censé partir cet été mais voulait rester pour changer les choses, n'a pas eu beaucoup de succès récemment. Il n'a même pas été dans l'équipe dernièrement. Et peut-être que ça aurait été la même chose si ce n'était pas pour la malheureuse blessure de Sacha Boey rejoignant les blessés Hiroki Ito et Josip Stanisic.

Se serrer sur les ailes

Maintenant il est là et a eu quelques minutes. Eric Dier, qui a également perdu lors du changement d'entraîneur, a également eu du temps de jeu. Goretzka a fait le plus de son court passage à partir de la 81e minute, impressionnant tout le monde. Son but était plutôt spectaculaire, une puissante

Malgré la blessure précoce de Manuel Neuer, le FC Bayern Munich a réussi à surmonter la menace temporaire et à maintenir sa série de victoires sous la direction de Vincent Kompany. La domination des géants bavarois était évidente lors de leur dernier match de Ligue des champions contre Dinamo Zagreb, avec Bayern marquant but après but et s'imposant 9-2.

