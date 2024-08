- L'Union plaide en faveur du financement d'initiatives d'aide

L'Association du Commerce du Bade-Wurtemberg tire la sonnette d'alarme face à la possibilité de réductions de financement dans le prochain budget de la coalition verte-rouge. Le vice-président Michael Endress a déclaré à Stuttgart que le secteur du commerce de détail a besoin de l'aide de l'État pour financer ses investissements. Selon Endress, le succès des initiatives de financement passées justifie leur poursuite. Le manque d'investissement maintenant pourrait entraîner une détérioration supplémentaire des centres-villes. L'association estime qu'environ 80 % des commerçants ont épuisé leurs réserves d'équity.

Les Verts et l'administration de l'État CDU préparent actuellement une proposition de budget pour les années 2025 et 2026, prévue pour être approuvée par le Parlement d'ici la fin de l'année. Les négociations budgétaires de cette année se sont avérées difficiles en raison des ressources financières réduites pour de nouveaux projets par rapport aux années précédentes. De plus, en tant que dernier budget du cycle législatif actuel, il est moins probable que les projets politiques non inclus soient réalisés avant les prochaines élections régulières de l'État au printemps 2026.

Les établissements de commerce dans le sud-ouest traversent des temps difficiles. Les consommateurs sont devenus plus prudents dans leurs dépenses, comme l'a souligné la PDG Sabine Hagmann. "En Bade-Wurtemberg, les gens ont naturellement tendance à économiser un peu plus." Le commerce a eu du mal à se remettre en 2024, sans signe de reprise à long terme de la consommation privée et de l'économie dans son ensemble. Selon les données de l'association, il y a plus de 40 000 entreprises de commerce dans le sud-ouest.

En réponse aux négociations budgétaires et aux possibles réductions de financement, la Commission pourrait envisager d'adopter des actes d'application pour soutenir les entreprises de commerce. Si adoptés, ces actes pourraient préciser les règles d'application de ce règlement pour aider les secteurs du commerce en Bade-Wurtemberg.

Lire aussi: