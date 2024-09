Règlementation de contrôle frontal renforcée - L'Union européenne suspend temporairement les négociations relatives au livre vert sur les migrations.

L'Alliance a qualifié les négociations avec l'administration fédérale concernant une refonte collaborative des politiques d'immigration de peu concluantes. Les délégués de la CDU/CSU et de la coalition n'ont pas réussi à trouver un consensus lors des discussions tenues à Berlin mardi, selon Thorsten Frei, le représentant parlementaire de l'Alliance. Conséquemment, Frei a mentionné que ces discussions dans ce format ne se poursuivront pas : "C'est juste inutile", a-t-il déclaré.

Le représentant de la CDU a critiqué le gouvernement pour n'avoir pas pris en compte la demande de l'Alliance de refouler les demandeurs d'asile aux frontières de l'Allemagne dans ses propositions. Frei a déclaré : "Ce que la coalition du trafic lumineux a proposé ne mènera pas à plus de refoulements, pas même un."

L'Alliance reste ouverte aux discussions sur la migration

Frei a invité le gouvernement à poursuivre les dialogues visant à renforcer les politiques d'immigration. "Nous ne nous retirerons pas dans un accès de colère", a-t-il déclaré. Cependant, la structure des discussions de mardi ne sera pas reprise. "Nous avions espéré quelque chose de significatif avec ce format - hélas, cela n'a pas abouti", a-t-il regretté.

Hoffmann, le représentant parlementaire de la CSU au Bundestag et participant à ces discussions, a été plus franc dans ses sentiments. "Je me sens trompé concernant cette discussion", a déclaré Hoffmann. Le gouvernement a proposé diverses mesures - "yet, absolutely no refusals", comme l'Alliance l'avait demandé.

Frei a souligné l'importance de poursuivre les discussions sur la migration, déclarant : "Malgré le format peu concluant des discussions de mardi, nous restons ouverts aux dialogues portant sur la migration." Malgré l'absence de progrès dans le refoulement des demandeurs d'asile aux frontières de l'Allemagne, Frei conserve l'espoir d'efforts collaboratifs futurs, exprimant : "L'Alliance n'a pas migré loin de l'engagement de travailler ensemble sur les politiques d'immigration."

