Revendications résonnant de l'Union lors des discussions sur la migration

Des appels pressants émanent de l'Union lors de la réunion de la coalition sur la migration, impliquant l'alliance du feu tricolore, le gouvernement et les États fédéraux, mais le gouvernement met en garde contre l'optimisme excessif. "Je suggère de ne pas se faire trop d'illusions et de ne pas avoir d'attentes trop élevées", a déclaré la porte-parole adjointe Christiane Hoffmann à Berlin.

Contribution de l'Union

Le président de la CDU, Friedrich Merz, ne sera peut-être pas présent, mais il a appelé la veille à une forte réduction de l'immigration en Allemagne. Selon Merz, ce n'est pas la loi sur les armes à feu ou les expulsions qui est le problème principal. "Le véritable problème est toujours la pression incessante de l'immigration non contrôlée", a-t-il déclaré. Merz a insisté sur les refus aux frontières. "S'il n'y a pas d'accord demain, il n'y a pas besoin de poursuivre les discussions", a-t-il affirmé à Osnabrück lundi soir.

Le ministre-président de Hesse et président de la conférence des ministres, Boris Rhein (CDU), a appelé à un "changement de politique migratoire" plusieurs semaines auparavant. Lundi, il a répété les revendications de l'Union : "Le gouvernement fédéral doit renforcer les contrôles aux frontières et refuser fermement aux frontières. Nous devons également faire respecter l'application cohérente des règles de Dublin au niveau européen, des pays d'origine plus sûrs, des procédures d'asile dans les pays tiers. Il est possible de déporter en Afghanistan et en Syrie. Les criminels et les individus dangereux doivent perdre leur nationalité, et les options de déportation et de détention doivent être élargies."

Même la présidente de BSW, Sahra Wagenknecht, a soutenu une position ferme sur les questions migratoires. "Au lieu de solutions de façade, nous avons besoin de la fin politique de l'immigration non contrôlée", a-t-elle déclaré au "Monde". "Celles et ceux qui sont déjà dans le pays mais qui ont été refusés doivent perdre leur droit à l'aide." Même ceux qui entrent depuis un pays tiers sûr ne peuvent pas demander l'asile et n'ont pas droit aux prestations financées par les contribuables.

Contributions de la coalition Arc-en-ciel

Du point de vue du gouvernement fédéral, la base des discussions est le "paquet de sécurité" adopté la semaine dernière - une réponse à l'attaque au couteau de Solingen ayant entraîné trois morts. Il comprend des mesures dans trois domaines : une approche plus stricte vis-à-vis du rapatriement des demandeurs d'asile refusés dans leur pays d'origine, un renforcement de la lutte contre le terrorisme islamique et un durcissement de la législation sur le contrôle des armes à feu.

Parmi les autres changements, les demandeurs d'asile dont la responsabilité incombe à un autre pays européen ne recevront plus de prestations en Allemagne, à condition que ce pays accepte de les recevoir (cas de Dublin). Un interdiction des couteaux à cran d'arrêt et une exclusion plus facile de la protection allemande pour les migrants condamnés pour un crime sont également prévus.

Un groupe de travail conjoint du gouvernement fédéral et des États explorera les solutions potentielles pour améliorer la procédure de Dublin - c'est-à-dire les directives pour la déportation des demandeurs d'asile vers les pays européens responsables d'eux. Cela concernait l'auteur présumé de l'attaque de Solingen, qui aurait dû être deporté en Bulgarie.

Mises en garde du commissaire à la migration

Le commissaire à la migration du gouvernement fédéral, Reem Alabali-Radovan, a mis en garde contre une "attention exclusive accordée au durcissement de la politique migratoire". Selon le politique du SPD, le "paquet de sécurité" doit renforcer la protection contre le terrorisme, la violence et la criminalité - sans suspicion générale ou jugements généraux.

La migration et la sécurité intérieure relèvent principalement de la compétence des États. Bien que l'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) traite les demandes d'asile, les offices d'immigration sont des agences étatiques. Finalement, les expulsions sont une responsabilité des États, bien qu'ils puissent faire appel à la police fédérale pour leur exécution.

Le gouvernement a prévu une coopération améliorée entre les gouvernements fédéral et étatiques dans son paquet de sécurité. Un groupe de travail conjoint des gouvernements fédéral et étatiques explorera les méthodes pour faire progresser la procédure de Dublin - les directives pour la déportation des demandeurs d'asile vers les États européens responsables. Cela concernait l'auteur présumé de l'attaque de Solingen, qui aurait dû être deporté en Bulgarie.

Réunion confidentielle prévue

La réunion sur la migration au ministère fédéral de l'Intérieur devrait inclure des représentants tels que la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), la ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP) et la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock (Verts) pour le gouvernement fédéral. Les représentants des factions de l'arc-en-ciel sont également attendus. Pour la faction de l'Union, le responsable des affaires Thorsten Frei (CDU) est prévu. Hesse représentera le côté de l'Union, tandis que la Basse-Saxe représentera le côté SPD pour les États.

Le gouvernement a choisi de garder le silence après la discussion. Une réunion privée est prévue.

