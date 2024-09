L'Union européenne promet de fournir une aide financière de 10 milliards de dollars aux pays touchés par les inondations

Suite aux inondations, l'ampleur des dégâts dans plusieurs parties de l'Europe n'est pas encore pleinement comprise. Un fait qui est indéniable, c'est qu'elle sera coûteuse. L'UE a promis plusieurs milliards d'euros d'aide.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé une aide financière de dix milliards d'euros pour les pays d'Europe centrale et orientale touchés par les inondations. Lors d'une visite à Wrocław, en Pologne, elle a déclaré : "Initialement, dix milliards d'euros peuvent être mobilisés du Fonds de cohésion pour les pays touchés. C'est une réponse d'urgence."

Von der Leyen a été invitée à Wrocław par le Premier ministre polonais Donald Tusk, et a été rejointe par le chancelier autrichien Karl Nehammer, ainsi que par les chefs de gouvernement de Slovaquie et de République tchèque, Robert Fico et Petr Fiala, pour discuter de la réponse aux inondations.

Tusk a déclaré que la Pologne obtiendrait la moitié des fonds du Fonds de cohésion. Fiala a mentionné que la République tchèque recevrait deux milliards d'euros. Sur le service en ligne X du Royaume-Uni, le Premier ministre tchèque a écrit : "Bonne nouvelle. Après les inondations dévastatrices, nous devons réparer les ponts, les routes, les écoles ou les gares ferroviaires." Nehammer a révélé qu'lAutriche pouvait prélever 500 millions d'euros de ce fonds, sans co-financement requis, selon l'agence de presse autrichienne APA. Fico n'a pas commenté la part de la Slovaquie, et il reste inconnu combien l'UE accordera d'aide à la Roumanie.

"C'est dommage"

Habituellement, les pays membres contribuent à leur part pour recevoir des fonds du Fonds de cohésion. Von der Leyen a expliqué que les dix milliards d'euros seraient "100 %" couverts par l'UE, avec une dispense de co-financement en raison des dommages causés par les inondations. "Ce sont des temps extraordinaires et en temps extraordinaires, des mesures extraordinaires sont nécessaires", a déclaré la présidente de la Commission. Elle a décrit la "dévastation et la destruction" comme "dommage", et a mis en avant la "solidaire immense" entre les gens des pays touchés comme "reconfortant".

La tempête "Anett", connue internationalement sous le nom de "Boris", a causé des inondations avec des pluies torrentielles depuis vendredi, touchant la Pologne, l'Autriche, la République tchèque et d'autres pays d'Europe centrale et orientale. Au moins 24 personnes ont perdu la vie dans les zones inondées.

Malgré l'arrêt des pluies dans la plupart des parties de l'Europe centrale, Tusk a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de justification pour "le soulagement" ou l'idée que "le pire est passé".

